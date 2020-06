Panzanella, pane e pomodoro dal sapore antico

Maria Paola Scaletta di

06/06/2020

La panzanella è una pietanza estiva rustica, un piatto povero di derivazione contadina. La panzanella è originaria della Toscana e del centro Italia. Molto semplice da preparare, non necessita di cottura. La tradizione vuole che venisse consumato nei campi da chi, per lavoro, restava fuori casa tutto il giorno. Parente della più croccante “bruschetta“, la panzanella ha avuto il suo momento di gloria, alla fine degli anni settanta, quando Nino Manfredi dedicò una canzone a questo piatto tipicamente estivo. Gli ingredienti principali della panzanella, che si può considerare un piatto unico, sono il pane raffermo (per rimanere fedeli alla ricetta originale sarebbe meglio usare una pagnotta rustica), i pomodori, i cetrioli, la cipolla rossa, il basilico, sale, pepe, aceto e olio. Ecco gli ingredienti: pomodori ramati maturi 2, Basilico 15 foglie, Sale fino q.b., Pepe nero q.b., Pane toscano (a fette) 400 g, Cetrioli 1, Aceto di vino bianco 3 cucchiai, Cipolle rosse grossa 1, Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare la panzanella, sbucciate e tagliate la cipolla a fettine sottili, quindi mettetela in ammollo in una ciotolina con dell’acqua e un cucchiaio di aceto di vino bianco, per almeno 2 ore. Sbucciate il cetriolo aiutandovi con un pela patate tagliatelo a rondelle sottili e mettetelo da parte. Infine mondate, lavate e tagliate a pezzettini il pomodoro, togliete i semi e tenete anch’esso da parte. Prendete ora 4 fette di pane toscano, eliminate la crosta con un coltello , quindi bagnatele con una soluzione di acqua e aceto (un cucchiaio), senza inzupparle troppo. Una volta che il pane si sarà semplicemente ammorbidito, strizzatelo, spezzettatelo grossolanamente con le mani e mettetelo in un’insalatiera capiente. Scolate la cipolla rossa dalla sua acqua di ammollo e aggiungete le foglie di basilico spezzettate a mano . Amalgamate delicatamente tutti gli ingredienti aiutandovi con un cucchiaio, condite il tutto con dell’olio extravergine di oliva, poi aggiustate di sale e pepe . Mescolate nuovamente, assaggiate e, se necessario, aggiungete altro aceto di vino. Fate ora riposare la panzanella in frigorifero per almeno un’ora, affinché si insaporisca ulteriormente. La panzanella è pronta: al momento di servirla estraetela dal frigorifero almeno un quarto d’ora prima di consumarla in modo che torni a temperatura ambiente. Potete conservare la panzanella in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per non più di 2 giorni (prima che il pomodoro crudo inizi ad inacidirsi).

La panzanella è una pietanza estiva rustica, un piatto povero di derivazione contadina. La panzanella è originaria della Toscana e del centro Italia. Molto semplice da preparare, non necessita di cottura.

La tradizione vuole che venisse consumato nei campi da chi, per lavoro, restava fuori casa tutto il giorno.

Parente della più croccante “bruschetta“, la panzanella ha avuto il suo momento di gloria, alla fine degli anni settanta, quando Nino Manfredi dedicò una canzone a questo piatto tipicamente estivo.

Gli ingredienti principali della panzanella, che si può considerare un piatto unico, sono il pane raffermo (per rimanere fedeli alla ricetta originale sarebbe meglio usare una pagnotta rustica), i pomodori, i cetrioli, la cipolla rossa, il basilico, sale, pepe, aceto e olio.

Ecco gli ingredienti: pomodori ramati maturi 2, Basilico 15 foglie, Sale fino q.b., Pepe nero q.b., Pane toscano (a fette) 400 g, Cetrioli 1, Aceto di vino bianco 3 cucchiai, Cipolle rosse grossa 1, Olio extravergine d’oliva q.b.

Per preparare la panzanella, sbucciate e tagliate la cipolla a fettine sottili, quindi mettetela in ammollo in una ciotolina con dell’acqua e un cucchiaio di aceto di vino bianco, per almeno 2 ore.

Sbucciate il cetriolo aiutandovi con un pela patate tagliatelo a rondelle sottili e mettetelo da parte. Infine mondate, lavate e tagliate a pezzettini il pomodoro, togliete i semi e tenete anch’esso da parte. Prendete ora 4 fette di pane toscano, eliminate la crosta con un coltello , quindi bagnatele con una soluzione di acqua e aceto (un cucchiaio), senza inzupparle troppo. Una volta che il pane si sarà semplicemente ammorbidito, strizzatelo, spezzettatelo grossolanamente con le mani e mettetelo in un’insalatiera capiente.

Scolate la cipolla rossa dalla sua acqua di ammollo e aggiungete le foglie di basilico spezzettate a mano . Amalgamate delicatamente tutti gli ingredienti aiutandovi con un cucchiaio, condite il tutto con dell’olio extravergine di oliva, poi aggiustate di sale e pepe . Mescolate nuovamente, assaggiate e, se necessario, aggiungete altro aceto di vino. Fate ora riposare la panzanella in frigorifero per almeno un’ora, affinché si insaporisca ulteriormente.

La panzanella è pronta: al momento di servirla estraetela dal frigorifero almeno un quarto d’ora prima di consumarla in modo che torni a temperatura ambiente. Potete conservare la panzanella in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per non più di 2 giorni (prima che il pomodoro crudo inizi ad inacidirsi).