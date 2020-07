Una pietanza ricca di vitamina c e dal potere anti ossidante

Il risotto ai peperoni è un piatto classico perfetto per le serate dell’estate: un piatto nutriente e salutare. Oltre al super sapore, questa pietanza nutre.

Infatti, il suo supporto nutritivo è completo, perché i peperoni – gialli o rossi – contengono sostanze importanti per il nostro organismo.

I peperoni, infatti, sono ricchi di vitamina C, ma anche di sali minerali come magnesio, potassio, fosforo e calcio. Grazie al betacarotene, che è un toccasana contro i radicali liberi, i peperoni hanno un notevole potere antiossidante. Anche il riso ha delle ottime proprietà nutritive. Oltre ad essere facilmente digeribile, ha un forte potere saziante, ed è quindi utile per le diete estive.

Ma il risotto ai peperoni non è soltanto una pietanza salutare: e

Ecco gli ingredienti per il nostro risotto ai peperoni: un peperone giallo medio, un peperone rosso medio, 300 g riso, 250 g passata di pomodoro, 40 g parmigiano, 12 g olio extravergine d’oliva, cipolla q.b.,basilico q.b., sale q.b.

Ed ecco come procedere per preparare un risotto ai peperoni a regola d’arte. Iniziamo dal sugo: in una pentola fai soffriggere la cipolla in un filo di olio, quando è dorata unisci i pelati e dopo qualche minuto la passata, poi copri e lascia cuocere per una trentina di minuti a fuoco basso.

Verso la fine della cottura unisci 4-5 foglie di basilico e regola di sale, poi frulla il sugo con il mixer a immersione per renderlo fluido. (Il sugo avanzerà sicuramente, io ne aggiungo ancora un po’ dopo la cottura, prima di servire).

Nel frattempo lava i peperoni, grigliali e, una volta cotti e raffreddati, spellali, privali dei semi e dei filamenti interni. Bolli il riso, poi una volta cotto aggiungi un paio di mestoli di sugo (anche 3!), parmigiano grattugiato, mezzo peperone rosso e mezzo peperone giallo tagliato a cubetti e mescola. Ungi con poco olio il fondo della teglia (18 cm), disponi uno strato di riso e livella. Taglia i peperoni rimasti a strisce sottili e disponili alternati sulla superficie del riso, spolverando con del parmigiano. Cuoci in forno preriscaldato a 200° per 30 minuti.