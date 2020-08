Ogni città siciliana ha un modo diverso di preparare questa deliziosa pietanza

Le sarde a beccafico sono un piatto tipico della cucina palermitana. Nonostante le apparenza, la ricetta è semplice da preparare. Le origini di questa pietanza sono legate alla cucina povera siciliana.

Le sarde a beccafico sono la versione povera dei “beccafichi ripieni”, ovvero uccelli di cacciagione riempiti con le loro interiora. Dall’inventiva dei cuochi siciliani sono nate le sarde a beccafico. Le sarde sono un pesce “povero” e facile da ottenere a buon prezzo. Il ripieno è composto da pangrattato, pinoli e uvette, aromatizzato con l’alloro posto in cottura a dividere i rotolini di pesce.

Le sarde a beccafico hanno diverse varianti lungo la Trinacria. Nel messinese vengono cotte in padella con il sugo al pomodoro, invece che al forno, e non sono arrotolate ma poste “a sandwich” una sull’altra. A Catania invece, le sarde vengono impanate e fritte in olio di semi.

Ecco gli ingredienti per preparare le sarde a beccafico nella versione palermitana: 600 gr di sarde, 20 gr di pinoli, 100 gr di pangrattato, 30 gr di uvetta, 1 arancia, alcune foglie di alloro, prezzemolo e olio extravergine d’oliva.

Ed ecco i passi necessari per realizzare le sarde a beccafico. Per prima cosa bisogna tostare il pangrattato in una padella e poi lasciarlo raffreddare, nel frattempo preparare preprare un trito grossolano di uvetta, pinoli, prezzemolo e aglio. Una volta freddato il pangrattato andrà condito con un giro leggero d’olio, un pizzico di sale e con l’aglio tritato, per poi aggiungere il trito degli altri ingredienti.

A questo punto amalgamare bene il tutto e lasciar riposare, per poi passare allo step successivo. La pulitura delle sarde: andranno lavate bene e tenute aperte in modo che restino unite al centro e creino una superficie abbastanza larg. Al centro di ogni pesce andrà posto un cucchiaio di impasto, per poi avvolgere la sarda su se stessa.

Ripetere l’operazione fino alla fine degli ingredienti e poi posizionare i rotoli su una teglia da forno già oleata in modo che siano ben vicini. Tra un sarda e l’altra, mettere delle foglie di alloro. Spremere bene l’arancia e irrorare il tutto con il succo. La teglia andrà cotta in un forno preriscaldato a 180° per 15 minuti.

Ricordate che le sarde a beccafico vanno servite a temperatura ambiente.