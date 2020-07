Sogliola all’arancia, ecco la versione gourmet di una ricetta semplice e salutare

Maria Paola Scaletta

27/07/2020

La sogliola all’arancia è un secondo piatto di mare magro, elegante e gustoso. Anche grandi chef, come Alessandro Borghese, si sono cimentati con questa ricetta. Una pietanza che risulta comunque leggera. Infatti, la sogliola è un pesce molto magro, perfetto per una dieta dimagrante o disintossicante. Inoltre contiene molte vitamine e diversi sali minerali, fra cui potassio e fosforo. Per renderlo appetitosa la sogliola, l’abbinamento perfetto è al sapore di arancia. Ecco gli ingredienti, per questa ricetta semplice e rapida: 4 sogliole (da circa 200 g l’una), 100 grammi di farina, 3-4 arance, erba cipollina, olio extravergine d’oliva, sale e pepe nero. La preparazione è semplice. Per prima cosa privare le sogliole delle interiora e della pelle. Le sogliole vanno poi sfilettate e sciacquate per bene. I filetti vanno riposti un tagliere e salati, massaggiando con le dita. Passare nella farina su entrambi i lati dei filetti di sogliola. Spremere le arance e filtrarne il succo. Tritare finemente l’erba cipollina. Cuocere il pesce in padella con un filo d’olio d’oliva a fiamma vivace pochi minuti per lato, poi sfumare con il succo d’arancia, abbassare la fiamma e far cuocere finché il succo non si riduce a una crema. Spegnere il fuoco, completare con erba cipollina e pepe nero e servire con il sughetto.

