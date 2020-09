Sono italiane le origini della Soup a l'oignon

La zuppa di cipolle alla francese è il simbolo della Francia nei ristoranti di tutto il mondo. Per questo, quella zuppa è famosa con il nome gallico “Soup à l’oignon”. Ma c’è una sorpresa: le origini della zuppa sono probabilmente a Roma.

Si tratta di una zuppa sicuramente di origini popolari e povere: è realizzata soprattutto con delle cipolle e del pane raffermo. Il trucco vincente degli chef francese consiste nell’avere aggiunto del formaggio gratinato.

Ecco gli ingredienti per realizzare la zuppa di cipolle alla francese: 500 g di cipolle bianche, 2 cucchiai di farina, 1 cucchiaino di zucchero, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, 1 foglia di alloro (facoltativo), timo fresco, 500 g di brodo di carne caldo, olio extravergine di oliva, 1 noce di burro, pane casereccio a fette, 100 g di groviera grattugiato.

Per realizzare la ricetta della zuppa di cipolle francese si inizia con fondere il burro. Quando il burro sarà completamente fuso, aggiungete le cipolle e lasciatele stufare sempre a fuoco basso per 20-30 minuti, fino a che non risultino quasi cremose. Quando le cipolle saranno morbidissime, aggiungete la farina e mescolate bene per evitare la formazione di grumi. Lasciate cuocere per circa 3 minuti. A questo punto sfumate con il vino bianco, aumentate l’intensità della fiamma e fate evaporare l’alcol contenuto nel vino. Bagnate il tutto, infine, con il brodo ben filtrato. Salate, pepate e lasciate cuocere per circa 15 minuti a fuoco medio-basso. Bagnate il tutto, infine, con il brodo ben filtrato. Salate, pepate e lasciate cuocere per circa 15 minuti a fuoco medio-basso. Aggiungete altre fette di pane e altro formaggio grattugiato. Infornate a 200°C per 5 minuti o a gratinatura completa.