Lo studio inglese

Due dosi dei vaccini di Pfizer/BioNTech o di AstraZeneca/Oxford proteggono efficacemente dal ricovero in ospedale a causa della variante Delta del coronavirus, identificata in India. Lo sostiene uno studio delle autorità sanitarie in Inghilterra.

Secondo la ricerca di Public Health England (PHE), l’assunzione di due dosi di Pfizer/BionTech protegge il 96% dei vaccinati dai ricoveri dovuti alla variante Delta, mentre Oxford/AstraZeneca ha un’efficacia del 92%.

Si tratta di «risultati paragonabili all’efficacia del vaccino nella prevenzione dei ricoveri legati alla variante Alfa», cioè quella inglese (o di Kent).

Dal 12 aprile al 4 giugno lo studio ha analizzato i casi di 14mila persone che hanno contratto questa variante, di cui 166 ricoverate.

La ricerca «dimostra quanto sia fondamentale vaccinarsi una seconda volta», ha affermato il ministro della Sanità Matt Hancock, congratulandosi con il programma di vaccinazione britannico che «ha già salvato migliaia di vite».

Mary Ramsay, responsabile della vaccinazione presso PHE, ha evidenziato come sia «assolutamente vitale ricevere entrambe le dosi non appena vengono offerte per ottenere la massima protezione contro tutte le varianti esistenti ed emergenti».

La variante Delta, 60% più contagiosa dell’Alfa, è ormai dominante nel Regno Unito, il Paese più colpito dalla pandemia in Europa, con quasi 128mila morti.

Di fronte a questa situazione, il primo ministro Boris Johnson ha dovuto annunciare lunedì un rinvio dell’ultima fase del deconfinamento, inizialmente prevista per il 21 giugno.

Visto l’ aumento recente del numero dei contagi, circa 7mila al giorno, ritardare la totale revoca delle restrizioni e prolungare lo smart working permetterebbe di completare la vaccinazione anti Covid-19 di un maggior numero di britannici per proteggerli dai sintomi gravi, dal ricovero e dalla morte.

Più di 41,5 milioni di persone, cioè quasi il 79% della popolazione adulta del Regno Unito, hanno già ricevuto almeno una prima dose e di queste 29,8 milioni, il 56,6% degli adulti, le due dosi necessarie.