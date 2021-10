Fitto il calendario delle commissioni

Torna a riunirsi domani alle 16 l’Assemblea regionale siciliana. Il primo appuntamento dopo la tornata di amministrative che si chiuderà oggi, alle 14, e che vede chiamati al voto 42 comuni dell’Isola per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Da domani anche tre giorni di lavoro per le Commissioni con gli appuntamenti su alcune vertenze dell’Isola come Almaviva ma anche l’audizione dei vertici Anas sullo stato della viabilità in Sicilia.

Zes, Irsap, cyberbullismo e rifiuti

All’ordine del giorno della riunione di domani in Aula, a Sala D’Ercole, si segnala la discussione sulle “procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP” (n. 979/A) (relatore: Ragusa) e sulla quale gli industriali siciliani hanno chiesto di velocizzare i tempi per l’approvazione. In calendario anche la legge sul contrasto al cyberbullismo in Sicilia (relatore Dipasquale) e la riforma degli riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti (Savarino). Prevista anche la votazione di due ddl per il riconoscimento di debiti fuori bilancio del mese di febbraio.

Nomine nella Sanità

Fitto il calendario delle commissioni che si riuniranno domani, mercoledì e giovedì. Occhi puntati sulla prima (Affari istituzionale) dove all’ordine del giorno c’è una tornata di nomine in tema sanitario e della formazione che era già saltata un paio di settimane fa per frizioni all’interno della maggioranza. La seduta è convocata per le 12 di domani.

Riforma forestali, Almaviva, Gds e Foss

Sempre domani è prevista anche la riunione della terza commissione (Attività produttive) che ascolterà l’assessore all’Agricoltura, Toni Scilla e i dirigenti dell’assessorato, in tema di pagamenti nel settore, di riforma del settore forestale e della multifunzionalità delle imprese agricole (dalle 11). Alle 11 si riunirà anche la V commissione (Lavoro) con diverse audizioni alle quali è invitato anche gli assessori regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, Antonio Scavone, e dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Marco Zambuto, in merito alle problematiche dei contrattisti dell’Autodromo di Pergusa alle problematiche dei lavoratori di Almaviva Contact (alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando); in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali del Giornale di Sicilia e dei livelli occupazionali dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Inchiesta infermieri morti poco dopo il vaccino

In sesta commissione (Sanità) sarà ascoltato l’assessore Ruggero Razza e i dirigenti dell’assessorato in merito alle problematiche del presidio ospedaliero di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta e in ordine alla problematica concernente il decesso di due infermieri all’ospedale Papardo di Messina.

La commissione Antimafia

La commissione Antimafia si riunisce alle 14 per ascoltare Stefano Suraniti, direttore dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia, in merito all’inchiesta sulla condizione dei minori disagiati nella Regione siciliana ed i rappresentanti del Wwf regionale sugli incendi di questa estate.

Sanità e servizio idrico

Mercoledì ancora audizioni in commissione terza e sesta in seduta congiunta dove saranno ascoltati l’assessore alla salute Ruggero Razza e i dirigenti dell’assessorato all’agricoltura in merito “alle problematiche concernenti il regime derogatorio previsto per le aree ancora non indenni da malattie infettive soggette a particolare regime di polizia veterinaria“.

Approda in quinta commissione (alle 10,30) il ddl su “Regolazione unitaria del servizio idrico integrato nella Regione siciliana.

Istituzione dell’Autorità idrica siciliana” alla presenza dell’assessore Daniela Baglieri e dei rappresentanti di alcune associazioni dei consumatori. La commissione per l’attuazione delle leggi ascolterà a partire dalle 12 gli assessori Marco Falcone (infrastrutture), Toni Scilla (Agricoltura), Gaetano Armao (Economia), Antonio Scavone (Famiglia) su leggi di competenza dei diversi assessorati.

Anas e autostrade

Chiude la settimana di lavori la IV commissione (Ambiente) il 14 quando è in calendario l’audizione dell’assessore Marco Falcone e dei dirigenti dell’assessorato alla presenza di Raffaele Celia, dirigente responsabile della struttura territoriale regionale di Anas spa per l’audizione “in merito alle criticità della rete viaria siciliana“.