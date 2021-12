Cocaina, hashish e marijuana pronti per essere spacciati

Operazioni di contrasto allo spaccio di droga tra le province di Palermo e Caltanissetta in questo scorcio finale di anno. Cinque gli arresti complessivamente in quattro distinte attività di controllo. Oltre un chilo e mezzo di sostanza stupefacente è stata quindi intercettata e sequestrata prima che potesse finire nelle piazze dello spaccio.

A Palermo

Nell’ambito degli estesi servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Palermo, i militari dei vari reparti hanno effettuato numerosi servizi antidroga. Tre le operazioni e 4 gli arresti complessivamente. Nel cuore del centro storico di Palermo è stato arrestato un 60enne mentre stava cedendo hashish ad un giovane. A suo carico sono state sequestrate 12 “stecchette” di fumo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

In provincia di Palermo

I carabinieri di Partinico hanno arrestato due giovani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Nella loro disponibilità, nel corso di un blitz programmato dai militari dell’arma nel loro appartamento, sono stati rinvenuti ben 900 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era suddivisa in involucri. A Collesano ancora un altro arresto: a finire in manette un 50enne che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di marijuana, nonché di attrezzatura per la coltivazione della stessa sostanza stupefacente. Gli arresti sono stati convalidati e la droga rinvenuta è stata trasmessa al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi tecniche.

A Caltanissetta

La squadra mobile della polizia ha arrestato un 24enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è maturata in un momento in cui sono stati intensificati i controlli in quanto il traffico di droga si intensifica nel periodo di festività. E’ stato il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ad aver disposto un’implementazione delle attività investigative. Ad essere state effettuate attività di controllo a carico di alcuni soggetti. Una di queste ha dato esito positivo in quanto l’indagato è stato fermato a bordo della sua auto quando proveniva da Catania. Condotto negli uffici della squadra mobile, il giovane ha subito ammesso di aver comprato della droga e l’ha consegnata ai poliziotti. La cocaina, nascosta negli slip, è stata analizzata dalla polizia scientifica che ne ha attestato la tipologia ed il peso, 50 grammi in tutto. Gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno inoltre effettuato la perquisizione del domicilio del giovane, sottoponendo a sequestro un’ingente somma di denaro e tutto il materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. La polizia ha impedito l’immissione sul mercato di circa 150 dosi per un valore di 5 mila euro. Il 24enne ha avuto gli arresti domiciliari.