Sono 299 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione anche oggi resta sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 4 e portano il totale a 5.667. Il numero degli attuali positivi è di 16.696 con una diminuzione di 463 casi. I guariti oggi sono 758.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 920, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 112, 6 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa al contagio a sorpresa Ragusa con 73 casi seguita da Catania con 70 casi e da Palermo con 60, poi Messina con 38, Agrigento 15, Siracusa 14, Enna e Trapani 10 e infine Caltanissetta 9.

Il Covid19 non risparmia il governo della Regione

L’assessore regionale alle risorse agricole ed alimentar, Toni Scilla, è risultato positivo al Covid19. L’assessore ha accusato lievi sintomi influenzali nella giornata di sabato e da qui il tampone che è risultato positivo.

Giunta in quarantena

Per effetto della positività di Scilla l’intera giunta regionale è attualmente in quarantena precauzionale in attesa dei tamponi di riscontro così come parte del suo ufficio di Gabinetto. Positiva è risultata anche una sua stretta collaboratrice anche se si attende il tampone di conferma della diagnosi.

Scilla nella giornata di venerdì ha lavorato in assessorato e in serata ha partecipato alla giunta di governo da qui l’esigenza di porre in quarantena i componenti dell’esecutivo regionale e i suoi più stretti collaboratori in assessorato.

Open day vaccinale anche per i 40enni

Da domani (martedì 18 maggio), per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.

Solo su base volontaria

Il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo su base volontaria. Chi non volesse sottoporsi all’uso di quel siero non potrà, però, avvalersi dell’open day e dunque dovrà prenotare la sua dose regolarmente e presentarsi per la somministrazione con Pfizer o Moderna come previsto dai protocolli. La stessa cosa vale per i 50enni. Di fatto la Regione punta ad utilizzare le scorte di AstraZeneca su base volontaria solo su chi accetta questo siero visto che non c’è una indicazione da parte dell’Agenzia del farmaco. Già ieri era stata sospesa la somministrazione dei vaccini a mRna durante l’open day ai 50enni ma resta attiva su prenotazione

Da questa mattina aperte le prenotazioni

Al via già dalla notte in tutta Italia le prenotazioni del vaccino anti covid19 per gli over 40. La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.

Per prenotare cliccare qui