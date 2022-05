il via libera nella notte

Dopo mille difficoltà e numerosi rinvii, via libera nella notte alla Finanziaria 2022. Una manovra che vale 20 miliardi nel 2022 e 57 miliardi nel triennio, che cambia destinazione in base alle regole della legge di stabilità per 831 milioni di euro. Il punto sulle principali norme approvate.

Le riserve naturali in Sicilia

Stanziati ulteriori 500.000 euro in favore degli enti che gestiscono le riserve naturali in Sicilia, per evitarne la paralisi e i licenziamenti del personale.

“Si rischiava – spiega il deputato regionale 5 Stelle, Giampiero Trizzino – di penalizzare il funzionamento delle riserve naturali della Sicilia, a causa dei tagli inizialmente previsti dal governo Musumeci, paralizzando l’attività già da giugno prossimo. L’intervento del gruppo M5S ha permesso di appostare nuovamente alcune delle somme che stavano per essere sottratte alla operatività delle riserve – aggiunge Trizzino – che da anni purtroppo non vengono adeguatamente valorizzate, sebbene siano un patrimonio importantissimo per la tutela della biodiversità e per la fruizione del territorio, quindi per il turismo e l’economia”.

Tutela ex sportellisti Cpi

Incentivare la tutela degli ex sportellisti nelle agenzie per il lavoro, sfruttando le competenze acquisite nei vari anni in materia di politiche attive del lavoro presso i centri per l’impiego, è l’obiettivo dell’emendamento proposto dalla deputata regionale Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle e approvato in Finanziaria.

“Le Agenzie per il lavoro – commenta Schillaci – ai fini dell’accreditamento presso la Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente, per le attività di orientamento e tutoraggio potranno così avvalersi dei cosiddetti ex sportellisti, un bacino oggi dimezzato rispetto ai 1200 ex lavoratori iniziali, esperti in politiche attive del lavoro e rimasti senza lavoro da anni. Il know how acquisito non va disperso”.

Fondo di solidarietà per la pesca artigianale

“Abbiamo esteso anche agli operatori della pesca artigianale e alle imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, la possibilità di accedere al fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell’acquacoltura, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi”. Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Ketty Damante. Proprio da un suo emendamento scaturisce l’estensione della misura in favore degli operatori della pesca.

Terzo settore, istituzionalizzate le Strutture Abitative Riabilitative

Saranno istituzionalizzate in tutta la Sicilia le Strutture Abitative Riabilitative (ST.A.R.). Si tratta di un modello innovativo di “abitare” terapeutico, che si esplica in moduli che possono ospitare fino a un massimo di 8 posti letto, per ospiti che svolgono un percorso di riabilitazione psichiatrica. Le ST.A.R. hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono inserite in contesti urbani, favorendo l’integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico-riabilitavo, insieme al recupero delle funzioni dell’autonomia e delle capacità relazionali. L’organizzazione interna delle Strutture garantisce sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie con spazi dedicati per il personale. L’emendamento è stato presentato dal M5S.

Attività produttive, istituiti i Distretti del Commercio

Istituiti in Sicilia i “Distretti del commercio”. Comuni e imprenditori privati potranno proporne l’individuazione sui territori, promuovendo così gli esercizi commerciali dei centri cittadini, elevando il commercio a fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Grazie ai Distretti del Commercio sarà possibile investire sia sulle attività nelle aree già a forte vocazione commerciale, sia sull’insediamento di nuovi esercizi in aree degradate che possono essere recuperate attraverso una fruizione commerciale. Lo prevede un emendamento approvato che porta la firma della deputata messinese Valentina Zafarana.

Le norme relative alle persone con disabilità

Diverse le norme approvate che riguardano le persone con disabilità. Certificati medici gratuiti per gli atleti con disabilità: lo prevede un emendamento approvato in Finanziaria e proposto dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Pasqua, facendo fronte ai maggiori oneri con uno stanziamento di 100 mila euro.

“Sono circa 2.500 – afferma Pasqua – gli atleti disabili giovani e adulti iscritti al Comitato italiano paralimpico e tutti necessitano di certificato medico sportivo o agonistico che costa mediamente 25 euro. La maggior parte di questi atleti – abbiamo appurato – ha spesso difficoltà a reperire questa somma minima e così sarà la Regione a farsene carico rendendo gratuito il rilascio della certificazione medica da parte delle Aziende sanitarie provinciali, in favore degli iscritti a federazioni sportive paralimpiche confederate nel Comitato italiano paralimpico. Un modo per incoraggiare l’attività sportiva, che ha un altissimo valore socializzante”.

Un bonus per ogni disabile gravissimo siciliano che usa apparecchiature elettromedicali per le proprie cure. È quanto prevede un emendamento M5S alla Finanziaria a firma di Valentina Zafarana.

“Non è ammissibile – afferma la deputata – che il caro energia debba rendere impossibile la vita già difficile di queste famiglie. Sappiamo di nuclei con più di un disabile che hanno ricevuto bollette di quasi mille euro e ciò è inaccettabile”.

Per la corresponsione del bonus sono stati stanziati 200 mila euro che permetteranno all’assessorato alla Salute di erogare il contributo una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

Per gli atleti disabili, uno stanziamento di 100 mila euro finalizzato a sostenere le spese di trasporto e per sostenere le trasferte delle società sportive che partecipano ai campionati di serie A e B, uno stanziamento di ulteriori 300.000 euro. Lo prevedono due emendamenti alla Finanziaria, presentati dalla deputata regionale Roberta Schillaci del M5S.

Lo smaltimento dell’amianto

“Voglio sottolineare la norma che riapre i termini per i contributi ai privati per lo smaltimento dell’amianto sia nelle costruzioni per civili abitazioni, sia per i fabbricati insistenti su terreni agricoli. La misura prevede fino a 5mila euro per lo smaltimento ed inoltre con uno stanziamento di ulteriori 20milioni di euro, liberati nelle pieghe del bilancio regionale, si potranno assegnare contributi fino al 70% del costo sostenuto per la sostituzione dell’amianto nelle coperture e nei tetti. Una norma fortemente voluta a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, che evita lo smaltimento abusivo e l’abbandono incontrollato di questo materiale altamente nocivo. Questa misura evita anche la sanzione amministrativa per chi precedentemente aveva reso dichiarazione sulla presenza dell’amianto solo ai Comuni e non ad Arpa Sicilia. Si tratta di un allineamento della procedura che adesso avrà una gestione a livello comunale. Infine, con una mia proposta è stato assegnato un contributo di 111mila euro per la fondazione Orestiadi di Gibellina per la programmazione culturale di alto livello che richiama presenze turistiche internazionali”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

500mila euro al nuovo Comune di Misiliscemi

Con un emendamento presentato dal deputato regionale di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, insieme con la collega Eleonora Lo Curto dell’Udc, sono stati stanziati nella finanziaria regionale 500 mila euro per il nuovo Comune di Misiliscemi. Queste risorse serviranno per la progettazione e l’avvio delle attività con particolare riferimento all’istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi come elemento di sviluppo economico e di aggregazione socio-culturale del Comune.

3 milioni di euro per le edicole

Sbloccati 3 milioni di euro in favore delle edicole siciliane, grazie a un emendamento in Finanziaria voluto dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri.

“L’atto rimedia – spiega Sunseri – ad una discriminazione subita dagli edicolanti che attendono da due anni una misura di sostegno economico. L’emendamento ‘sblocca-milioni’ consentirà a tutte le edicole di rientrare nella misura senza dover dimostrare il requisito della perdita di fatturato. Si tratta di un contributo importante per le edicole che hanno vissuto una crisi pandemica sovrapposta alla preesistente crisi economica del settore”.

Risorse per gli albergatori di Vulcano, altri interventi per Messina

Fondi per gli albergatori di Vulcano e per la realizzazione della mostra sul terremoto del 1908 al Museo regionale di Messina. Con due diversi emendamenti presentati in sede di approvazione della finanziaria regionale, il deputato regionale grillino Antonio De Luca ottiene due importanti risultati per il territorio di Messina.

Nello specifico, nel documento finanziario sono stati previsti 200mila euro per ristorare le strutture alberghiere dell’isola di Vulcano del Comune di Lipari per le perdite subite a far data dal primo ottobre 2021 per effetto dell’intensificazione delle attività vulcaniche e della chiusura disposta con ordinanza del Comune di Lipari. Altri 200mila euro andranno per la realizzazione e l’allestimento di una mostra permanente al Museo regionale di Messina dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908. Destinata anche una ulteriore somma di 50mila euro l’anno per il mantenimento e la promozione della mostra.

C’è inoltre un altro emendamento targato Antonio De Luca riguardante la realizzazione di una strada che colleghi la statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi, anche al fine di agevolare la via di fuga in caso di eventi calamitosi.

Il Catasto incendi

Accelerare l’aggiornamento del catasto dei terreni percorsi dal fuoco (soprassuoli) è l’obiettivo dell’emendamento presentato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Gianina Ciancio che si propone di agire concretamente sul fronte della prevenzione incendi.

“In merito all’obbligo di censire e aggiornare annualmente il catasto dei soprassuoli – spiega Ciancio – vista l’inerzia dimostrata dalla gran parte dei Comuni siciliani, attraverso questo emendamento si prevede che la Regione Siciliana nomini dei commissari che si sostituiscano ai sindaci inadempienti. Inoltre si stabilisce il termine del 31 luglio di ogni anno per l’aggiornamento del catasto incendi che si sono verificati nel corso dell’anno precedente”.

Salvati i finanziamenti per l’aeroporto di Comiso, norma sulle abitazioni pignorate

“Le somme già stanziate nella scorsa legge finanziaria a beneficio dell’importante per l’Isola aeroporto di Comiso, a seguito dell’iter in corso per la fusione tra la Sac e la Soaco, sono state salvate. Questo era un atto dovuto ma, allo stesso modo, bisogna sottolineare il logico comportamento dell’Aula che lo ha approvato”. Lo dichiara un soddisfatto Giorgio Assenza dopo il voto di Sala D’Ercole.

Assenza è stato autore di un altro ddl approvato. “Coloro che possiedono una sola casa, se questa viene pignorata, da oggi possono cominciare a contare su un Fondo di rotazione che, se opportunamente incrementato, potrà dare reale sostegno ai cittadini esecutati, permetterà, ad esempio, l’acquisto dell’immobile da parte della Regione e imporrà lo stop alla speculazione che da ciò è stata fino a ora troppo spesso innescata”.

“Ora, non mi duole ripeterlo, – conclude Assenza – la politica dovrà lavorare per irrobustire il Fondo di rotazione il quale potrà così anche acquisire il bene in caso di ribasso superiore al 40% rispetto alla valutazione iniziale del Tribunale e destinarlo a edilizia popolare. Praticamente consentendo – conclude Assenza – che l’ex proprietario possa continuare ad abitarla, pagando un canone di affitto secondo il metro Iacp”.

500mila euro per i Carnevali storici

Sostegni per 500mila euro ai Carnevali storici nella finanziaria regionale approvata. In particolare, viene riconosciuta l’identità storica e culturale dei progetti di Acireale, Avola, Castellana Sicula, Misterbianco, Palazzolo Acreide e Sciacca. Si tratta di una proposta contenuta in un emendamento presentato dai deputati regionali Matteo Mangiacavallo, Angela Foti, Sergio Tancredi, Michele Catanzaro, Stefano Zito e Rossana Cannata.

I Gal (Gruppi di azione locale)

Approvato nella legge di stabilità regionale un emendamento che riguarda i Gal, i gruppi di azione locale, per renderli organismi intermedi nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale della programmazione europea. L’emendamento è stato proposto dai deputati regionali Angela Foti, Elena Pagana, Sergio Tancredi, Matteo Mangiacavallo, Mario Caputo, ed Eleonora Lo Curto. “L’obiettivo – spiegano Angela Foti ed Elena Pagana, deputate regionali di Attiva Sicilia – è quello di rendere strutturale l’individuazione dei GAL quali ‘Organismi intermedi’ per la gestione delle risorse messe a disposizione nella Regione dai Fondi europei 2021-2027, quale che sia il Fondo di riferimento, per le azioni e le misure afferenti alle strategie di ‘Sviluppo locale di tipo partecipativo’, che dunque verranno gestiti a livello di comunità locale in nome, per conto e sotto la sorveglianza delle Autorità di Gestione regionali”.

Software per rilevare l’inquinamento industriale

Un software per analizzare ed elaborare i dati della rete di monitoraggio delle zone industriali sarà realizzato con una spesa di 100 mila euro dall’Arpa Sicilia: il via libera arriva dall’Ars a un emendamento voluto dal deputato regionale grillino Giorgio Pasqua.

“La legge regionale 3/2020 aveva già previsto la dotazione di un apposito software – spiega Pasqua – per elaborare i dati dai sistemi di monitoraggio delle emissioni nell’ambito delle zone industriali (rilevatori/ sensori dei singoli camini industriali), da altri rilevatori di emissioni diffuse, dalle stazioni aziendali e dalle stazioni di misurazione della rete del Programma di valutazione e dalle eventuali stazioni aggiuntive. Per mancanza del decreto attuativo da parte dell’assessorato Territorio e Ambiente, lo studio e la realizzazione dello stesso software non sono mai stati avviati. In Finanziaria abbiamo provveduto ad un’ulteriore dotazione economica dando all’Arpa la possibilità di lavorare al software e completare il sistema che permetterà di avere dati necessari a monitorare e intervenire sull’inquinamento industriale”.

Altri provvedimenti approvati

Come anticipato, è stato previsto un contributo di 300 euro in favore delle donne residenti in Sicilia colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli a causa di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia. Istituita anche la “banca dei capelli” con la funzione di radicare la cultura della donazione e in via sperimentale per il 2022 vengono messi a disposizione 500mila euro.

Destinati in Finanziaria 500 mila euro in favore dei centri di assistenza alle cooperative (istituiti con legge regionale 4/2003), grazie a un emendamento proposto dal deputato regionale Salvo Siragusa, del Movimento 5 Stelle.

Istituito il “Tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori”, attraverso un emendamento in Finanziaria voluto dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci. L’iniziativa ha lo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica.

I componenti del tavolo tecnico, che si riunirà almeno due volte l’anno, svolgeranno i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Uno specifico emendamento in Finanziaria, voluto dalla deputata grillina Jose Marano rifinanzia con uno stanziamento di 200.000 euro gli incentivi per i cittadini che acquistano un’auto elettrica.

Un contributo per l’organizzazione delle trasferte, da e per gli aeroporti siciliani, degli artisti coinvolti in manifestazioni ed eventi musicali di grande richiamo turistico che si svolgono in Sicilia, organizzati nelle zone interne del territorio della Regione: è il senso dell’emendamento proposto dalla grillina Roberta Schillaci, con un impegno di spesa di 50.000 euro.

Inserita nella finanziaria la proposta a redigere uno studio di fattibilità per l’istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare per il rilancio dell’economia locale. L’emendamento proposto da Attiva Sicilia prevede lo stanziamento di 50 mila euro all’Irca per l’avvio di questa iniziativa. “Si tratta – spiega Sergio Tancredi, deputato regionale di Attiva Sicilia – di realizzare uno studio propedeutico per comprendere come poi istituire questo sistema di scambio di debiti e crediti interno a un circuito di enti locali, aziende ed associazione del terzo settore, fondato sul principio che se qualcuno produce beni o servizi con un potenziale mercato nel circuito già di per sé ha un valore e quando un soggetto partecipante cede dei beni o servizi riceverà crediti che può spendere presso gli altri soggetti partecipanti al circuito”.

Approvato in finanziaria regionale siciliana un contributo straordinario per la valorizzazione del sito archeologico “Campanarazzu” a Misterbianco.

A darne notizia è la deputata del Movimento Cinque Stelle Jose Marano. “Il contributo straordinario di 250 mila euro per Campanarazzu, consentirà di offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualità dell’offerta turistico cosi, come prevede tra le proprie finalità la legge regionale sulla giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, di cui sono stata promotrice e prima firmataria”, commenta Marano.

Risorse regionali per 160 mila euro consentiranno finalmente di completare l’iter per la creazione del museo regionale di Sciacca. Lo prevede un emendamento alla finanziaria, a firma della deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo.

“Dopo 7 lunghissimi anni Realmonte avrà di nuovo il suo campo di calcio comunale”. Lo annuncia con soddisfazione Michele Catanzaro parlamentare regionale del partito democratico. Previsto lo stanziamento di 470 mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione del campo di calcio comunale.

“Ieri in Finanziaria è stata approvata la norma che impegna risorse pari a 450 mila euro per il 2022 da destinare al Gal Terre Normanne per la progettazione e la realizzazione nel territorio compreso tra i Comuni di Monreale, Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Altofonte, Santa Cristina Gela, e Piana degli Albanesi, di un rifugio per cani con annesso centro veterinario che opererà in questo vasto comprensorio”. A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, unico firmatario del documento inserito nel maxi emendamento n.1 (comma 102) e votato all’unanimità dal Parlamento, con il parere favorevole del Governo.