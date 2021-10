Per giovedì 7 ottobre, piogge in attenuazione e temperature in flessione

Ancora piogge e temporali in Sicilia ma situazione tendende al miglioramento

L’allerta meteo della protezione civile regionale scende da arancione a gialla

Temperature in diminuzione in tutta l’isola

Piogge e temporali ancora protagoniste in Sicilia. Per mercoledì 6 ottobre il maltempo persisterà in gran parte dell’isola mentre è atteso un miglioramento per giovedì 7 ottobre.

Allerta gialla in tutta l’isola

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Questa volta l’allerta scende di intensità e passa dalla arancione di ieri a gialla in tutte e nove province dell’isola. Nella fattisspecie per precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Il quadro Meteo

Piogge già nelle prime ore della giornata nella stragrande maggioranza delle città siciliane. Situazione similare nelle ore mattutine. Nel pomeriggio miglioramento nel Palermitano e nel Trapanese mentre il fronte nuvoloso che porta rovesci temporaleschi si sposta ancora verso oriente. Temporali previsti nel Messinese e nelle zone interne. In serata ulteriore miglioramento generale anche se persisteranno piogge nelle zone orientale dell’isola con possibili temporali nel Siracusano.

Mari, tendenti a molto mossi nel pomeriggio i bacini occidentali e lo Ionio. Venti, deboli e moderati; tendenti dal pomeriggio a forti o di burrasca settentrionali sui settori tirrenici; tendenti a localmente forti sud-occidentali sui settori ionici.

Temperature in diminuzione

Scendo, anche se non di troppo, le temperature nell’isola. Sono previsti 26 gradi a Catania, Messina e Siracusa, 25 a Palermo, 24 a Trapani, 23 ad Agrigento, 22 a Ragusa, 21 a Caltanissetta, 19 ad Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con rovesci o temporali al Nordest, mentre al Nordovest il sole sarà prevalente con cielo sereno. Temperature massime tra 17 e 21°.

Al centro, giornata contraddistinta da rovesci o temporali a carattere sparso possibili su tutte le regioni peninsulari, cielo irregolarmente nuvoloso in Sardegna. Venti moderati.

Nel resto del sud, giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi ancora possibili su gran parte della Campania, sulla Calabria tirrenica, più asciutto altrove.

Per giovedì 7 ottobre, piogge in attenuazione

Mattinata nuvolosa in buona parte dell’isola e possibili piogge nel Messinese. Fronte piovoso si estende nel pomeriggio con precipitazioni previste anche nel Palermitano, nel Catanese e nell’Ennese. In serata ancora nuvole e piogge nel Messinese.

Mari da mossi a molto mossi. Venti da moderati a forti.

Scendono ulteriormente le temperature che oscilleranno tra i 26 gradi di Siracusa ai 17 di Enna.

Nel nord Italia condizioni piovose al Nordest, specie su coste, immediato entroterra e sul Friuli Venezia Giulia. Più asciutto e soleggiato altrove. Soffieranno la Bora e il Grecale.

Al centro, giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo spiccatamente instabile e spesso perturbato con piogge e temporali possibili sulle regioni adriatiche, meglio altrove.

Nel resto del sud possibilità di precipitazioni anche temporalesche su gran parte delle regioni. Spazi più soleggiati sulla Sicilia meridionale, sul reggino e sulla Basilicata. Mari molto mossi.