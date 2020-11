Maccheroni, sugo e caciocavallo dop: ecco i segreti di una ricetta perfetta

La ncasciata è una pasta al forno divenuta celebre per la serie tv ”Il Commissario Montalbano”. Negli scritti di Camilleri, quello sformato casalingo viene descritto con minuziosa cura, diventando la pietanza preferita del poliziotto più famoso d’Italia.

La pasta ncasciata è una variante della pasta al forno. Oltre alle classiche melanzane va arricchita con prodotti di eccellenza come la salsa di pomodoro fresco o il caciocavallo.

https://www.youtube.com/watch?v=2WXnSDzAFUQ

La ncasciata è diversa dalla classica pasta al forno per la modalità di cottura: una volta cotta la pasta (tradizionalmente maniche di maccheroncino , infatti, il piatto viene preparato su una casseruola che va circondata di brace. Questa operazione viene chiamata in dialetto “ncacio“, da cui probabilmente deriva il nome.

Ecco gli ingredienti per una pasta da fare felice il Commissario Montalbano: 400 g Carne tritata, 2 cucchiai Pangrattato, 1 Uovo, prezzemolo tritato, 2 cucchiai di pecorino dop, 1/4 bicchiere di vino bianco, olio extravergine d’oliva, 50 ml di salsa di pomodoro, sale e pepe.

Per prima cosa amalgama la carne tritata con 2 cucchiai di pecorino, il pangrattato, l’uovo sbattuto e il prezzemolo, sale e pepe al bisogno. Forma delle polpettine e rosolale in poco olio. Quindi, quasi a fine cottura, bagna con il vino e lascialo evaporare. Aggiungi la salsa di pomodoro e cuoci il tutto per circa 20 minuti.

Affetta le melanzane, cospargile di sale e lasciale riposare in modo che perdano il liquido di vegetazione. Trascorsa quasi un’ora, scolale, asciugale con la carta assorbente. Dopodiché friggile. Infine sgocciolale su carta assorbente.

Lessa la pasta in acqua salata. Scolala e condiscila con 750 ml di salsa di pomodoro e 50 g. di pecorino. Inizia a creare gli strati della pasta disponendo su una teglia parte della pasta, seguita da parte delle polpettine con tutto il sugo della cottura, fette di melanzana, caciocavallo e salame a dadini, fettine di uova sode, pecorino e basilico. Ripeti fino a formare un ultimo strato formato solo da pasta. Infine spolverano quest’ultimo con abbondante pecorino.Cuoci in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti.

Quando la pasta ncasciata alla messinese sarà pronta, si formerà sulla sua superficie uno strato croccante e il pecorino si sarà sciolto. Per essere sicuri di ottenere l’invitante crostina in superficie, gli ultimi 5/6 minuti impostate il forno in modalità grill.