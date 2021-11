Scoperte quasi 9 tonnellate di prodotto non tracciabile

Quasi nove tonnellate di pesce non tracciato e non idoneo sono stati sequestrati dalla direzione marittima della Sicilia Occidentale che rischiava di finire nelle tavole dei consumatori. Sono i numeri dell’operazione “Calypso” scaturita in seguito ad un controllo della filiera ittica. Ispezioni sono state eseguite sulla grande e piccola distribuzione con verifiche presso grossisti e piattaforme logistiche nonché pescherie e centri commerciali a tutela dei consumatori.

I sequestri a Bagheria

Oltre al sequestro di 8.800 chili di pesce sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 74 mila euro. Ben 5 mila chili di alici arrivati dall’Africa sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Palermo in due stabilimenti di lavorazione e distribuzione a Bagheria. Altri 700 chili arrivati dal sud-est asiatico sono stati sequestrati nei market etnici palermitani.

Altre operazioni nel trapanese e agrigentino

Ancora 650 chili di gambero rosa, pesce spada e totani, sono stati sequestrati a Mazara del Vallo in un grossista locale. Infine 500 chili di pesce sono stati sequestrati a Porto Empedocle ad un grossista e 500 chili a Licata in una pescheria. Parte del prodotto ittico sequestrato, dichiarato dai medici veterinari non idoneo al consumo umano, è stato portato in discarica. Una parte ancora è sotto verifica, se fosse ritenuta idonea al consumo, sarà devoluta in beneficenza in favore di enti e associazioni caritatevoli della città.