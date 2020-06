la manifestazione a palermo davanti all'assessorato alla salute

La sanità pubblica rischia il collasso. Medici, infermieri, tecnici e Oss, sono scesi in piazza per protestare. La Fials-Confsal, uno dei sindacati più rappresentativi nella Sanità, ha manifestato anche a Palermo oggi in piazza Ottavio Ziino, davanti all’assessorato alla Salute, nell’ambito di una serie di iniziative che si svolgono in contemporanea a livello nazionale.

Presenti delegazioni da tutte le province della Sicilia.

Il sindacato chiede l’immediato utilizzo delle risorse statali per incrementare gli organici e valorizzare il lavoro degli operatori, chiedendo inoltre un piano per garantire assistenza sul territorio facendo funzionare i Pta (presidi territoriali di assistenza).

Spiega Enzo Munafò, segretario Fials Palermo: “E’ una protesta che parte molto da lontano perché è rivolta al ministero nazionale ed anche alla Regione siciliana.

Perché? Dal 2018 è scaduto il contratto di lavoro che avevamo firmato a maggio del 2018, ad oggi non siamo riusciti ad applicarlo in nessuna parte della Regione siciliana.

Soltanto qualche direttore generale è stato sensibile nell’applicare il contratto, mentre invece tutti gli altri se ne sono fregati letteralmente ed i lavoratori non hanno avuto applicato il contratto.

Nel frattempo il ministero ci dice di rinnovare il contratto nazionale. Stiamo arrivando già al 2021, che sarebbe l’altra scadenza naturale, ebbene ancora non abbiamo visto rinnovato il contratto”.

Prosegue Munafò: “Ormai siamo stanchi di parole e di promesse che ci vengono fatte sia a livello nazionale che a livello regionale.

L’Assemblea regionale ha decantato in tutte le tv e in tutti i giornali, di fatidici mille euro per i lavoratori che si sono impegnati nella lotta al Covid19 e che hanno lavorato instancabilmente per garantire la salute ai siciliani.

Di questi mille euro in quell’accordo che abbiamo sottoscritto ieri non c’è nemmeno una traccia. Non si dice nulla. Non capiamo perché fanno solo promesse e dopo i fatti non ci sono.

Allora, i lavoratori si sono stancati, vogliamo manifestare per dire ‘ora basta, non ce la facciamo più'”.