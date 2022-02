febbraio anomalo

Il freddo dei giorni scorsi sembra ormai un ricordo, almeno a Siracusa, dove è praticamente scoppiata l’estate. E così, si sono rivisti i bagnanti che hanno in queste ultime ore, tra ieri ed oggi, “popolato” le zone balneari, tra cui Arenella, Ognina e Fontane Bianche, ma i teli si sono visti anche nell’isolotto di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Bagni in Ortigia

Nell’area conosciuta come Calarossa, a poca distanza dal Castello Maniace, la punta estrema di Ortigia, residenti e turisti hanno preso la tintarella, i più coraggiosi hanno pure fatto un tuffo in mare anche se le temperatura dell’acqua è proibitiva. “Abbiamo fatto il bagno, non abbiamo saputo resistere – commentano due bagnanti – ma l’acqua era davvero fredda”.

Il meteo di oggi in Sicilia

Allerta venti di burrasca a partire dalla serata sulla Sicilia. Questo quanto dicono le previsioni di 3Bmeteo, uno dei più noti portali di previsioni meteorologiche in Italia. Ad essere previsto un nuovo impulso in arrivo con piogge sparse tra Campania, Calabria tirrenica in estensione anche a versanti ionici e Sicilia centro-settentrionale. Altrove vi sarà una maggiore variabilità ma senza fenomeni degni di nota.

La cosiddetta “quota neve” è ubicata mediamente tra gli 800 ed i 1.000 metri con temperature in calo. Venti in sensibile rinforzo da ovest sud-ovest in rotazione serale a nord nord-est a partire dalla Campania. Lo zero termico è individuato attorno ai 3.000 metri.

Dalle zone orientali “impulso instabile”

“La nuova settimana – si legge nel sito di 3B meteo – si aprirà sotto l’azione di un impulso instabile in arrivo dai quadranti orientali, che darà luogo ad un sensibile abbassamento delle temperature, forti venti settentrionali e qualche precipitazione, nevosa fino a quote relativamente basse”. Tra domani e mercoledì comunque la rimonta dell’anticiclone favorirà un repentino ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutto il Mediterraneo, dunque anche su Campania, Calabria e Sicilia, con venti in rapida attenuazione e temperature in graduale rialzo, a partire dai valori massimi.