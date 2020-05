L'emergenza

La curva dell’epidemia da corona virus nella provincia trapanese conferma la tendenza discendente, e in piena Fase2, dopo 67 giorni, i numeri indicano che l’indice del contagio è sceso a zero.

Nel Covid-hospital di Marsala il numero dei malati si è ridotto a due, prossimi ormai alle dimissioni, il che rende possibile programmare il ripristino dell’ordinaria attività dell’Ospedale ‘Paolo Borsellino’e la rifunzionalizzazione dell’ex ospedale ‘S.Biagio’ da destinare a Covid-hospital provinciale, così come annunciato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della sua ultima visita a Marsala.

“Sarà necessario attendere almeno fino al 18 maggio per fare il punto della situazione in relazione all’evoluzione dell’infezione da Covid-19 in considerazione di eventuali nuovi contagi – ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani –. Solo allora sarà possibile delineare un cronoprogramma per la realizzazione di questo piano di recupero che comunque potrà essere completato non prima di novembre”.

Il progetto di ristrutturazione del nosocomio di piazza San Francesco, un edificio di quattro piani realizzato negli anni’70 con una struttura intelaiata in cemento armato in ottimo stato di conservazione, prevede il completamento dei lavori entro il prossimo autunno assicurando ai cittadini un’area completamente nuova, ristrutturata ed efficiente pronta per un eventuale nuovo picco epidemico invernale.

Secondo i dati siciliani, dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).

Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 694 (65, 250, 93); Enna, 247 (59, 145, 29); Messina, 361 (64, 144, 52); Palermo, 383 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5).

A Trapani in particolare il totale casi attuali positivi è di 10 (il dato è al netto di decessi e guarigioni)

così distribuiti: Alcamo 3; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 2; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 3; Valderice 1

Totale tamponi effettuati 6.584; Test sierologici su personale sanitario 3.484. Nel complesso sono 5 i deceduti.

Attualmente ricoverati sono due al Covid-hospital Marsala una dei quali in terapia intensiva.

Guariti e dimessi in totale 110; attuali trasferiti a Villa Zina sono due. I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

“La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana – dicono dall’asp di Trapani – è dovuta al calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio di altre province dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale”.