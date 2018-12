i militari della Compagnia di Trapani e del Radiomobile, diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, hanno arrestato Yuri Panebianco trapanese 22 anni.

Nel corso di una perquisizione in auto con cinque giovane i carabinieri hanno trovato addosso di Panebianco un coltello da pesca di 16 centimetri, intriso di sostanza resinosa marrone, un involucro di tabacco contenente un panetto di quasi 100 grammi di hashish.

Nel frattempo si procedeva con l’esecuzione di una perquisizione in casa del giovane dove sono stati trovati in un cassetto di un mobile del salone da pranzo, un tritaerba in rame, un coltello a serramanico con lama intrisa di sostanza stupefacente ed una pipa in plastica verde utilizzata per il consumo di sostanza stupefacente, il tutto posto sotto sequestro con separato verbale.

Si procedeva quindi all’arresto, del ragazzo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, alla fine della compilazione degli atti di rito lo stesso veniva accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. in attesa di udienza di convalida.