Ancora un drammatico incidente, una carambola fra tre auto dalle conseguenze molto gravi. Il violento scontro tra tre auto è accaduto ad Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta.

Sei persone ferite, quattro sono gravi

Nell’impatto sei persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l’elisoccorso e diverse ambulanze. Quattro feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso: tre ad Agrigento e una al Sant’Elia di Caltanissetta. Altri due ragazzi invece sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati medicati sempre al Sant’Elia di Caltanissetta.

Incidenti, sequenza infinita

Ieri nel palermitano un’auto è uscita fuori strada a tutta velocità, ha falciato una cabina elettrica e provocato un black out terminando la propria corsa danneggiando il muretto di un’abitazione. Poi il conducente ha deciso di darsi alla fuga nella speranza di poterla fare franca. Ma non è andata così ad un automobilista che è stato rintracciato poche ore dopo dalla polizia municipale. E’ accaduto all’ingresso di Partinico, sulla strada provinciale che si collega con Montelepre. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito ma i danni (e i disagi) sono stati notevoli.

L’incidente di Casteldaccia

Di queste situazioni ad alto rischio in Sicilia se ne sono registrate diverse. Appena qualche giorno fa si è verificato un incidente sulla strada statale 113 nella zona di Casteldaccia, nel Palermitano. Una giovane automobilista di 21 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto che è uscita fuori strada cappottando più volte. L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero. L’automobilista soccorsa dai vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Auto contro distributore di benzina

Sempre a Partinico qualche tempo fa ci fu un episodio analogo che però vide danneggiare un distributore di carburanti. Ad innescare la drammatica sequenza un incidente tra una Renault Modus e un autocarro Iveco, all’incrocio tra via Madonna del Ponte e via Novara, a pochi metri dal distributore Eni. L’auto, guidata da una donna, stava procedendo verso Partinico, quando, per cause ancora da chiarire, è stata urtata sul lato posteriore dall’autocarro. In conseguenza dell’impatto, la donna ha perso il controllo del veicolo che è piombato contro una colonnina della pompa di benzina che è stata divelta. Tutto questo accadeva alle spalle del benzinaio che stava per rifornire un altro veicolo. La pronta reazione dell’uomo ha evitato che la colonnina lo colpisse.