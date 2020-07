I classici bastoncini di merluzzo da accompagnare con una bella birra ghiacciata

Fish&chips: Dio ci salvi dai bastoncini del capitano.Per portare a tavola questo piatto tipico della tradizione inglese,non accontentatevi di cibo frozen.

L’accoppiata vincente fa felici grandi e piccoli e si può fare tranquillamente a casa. A patto che nel frigo ci siano – per gli adulti, sia chiaro – delle birre ghiacciate: perfetta bevanda per accompagnare questa pietanza.

Con i fish&chips entriamo nel mondo di uno degli street food più conosciuti al mondo. Chi è stato in quelle terre, sa che quel cibo viene servito ad ogni angolo di strada di tutto il Regno Unito.

Unisce un secondo piatto di pesce, generalmente filetti di merluzzo preparati in pastella, servite con un contorno di chips, cioè patatine fritte tagliate a bastoncino, e salsine di accompagnamento. OIn questo caso, utilizziamo la versione irlandese: prevede di utilizzare la birra per dare alla pastella più intensità e croccantezza.

Ecco gli ingredienti: 800 g di filetto di merluzzo, 600 g di patate, 15 g di lievito di birra fresco, 100 g di farina 00, 80 g di farina mais, 1 uovo intero, 300 ml di latte,sale.

Per iniziare la preparazione di questo piatto che unisce pesce e patate, si inizia riscaldando del latte che poi va versato in una ciotola. Poi si aggiunge il lievito da sciogliere bene. Fatto questo si aggiunge poi l’uovo, le farine, un pizzico di sale ed amalgama bene facendo attenzione a non lasciare grumi; lascia riposare il composto fuori dal frigo per circa 3/4 d’ora.

Prepariamo anche le patate: per ottenere delle belle patate fritte croccanti lavale, pelale, tagliale a bastoncini e lasciale in ammollo in acqua fredda, anche queste per circa 3/4 d’ora.

Nel frattempo si prepara il filetto di merluzzo tagliandolo a tocchetti rettangolari (indicativamente 3 x 5 x 2,5 cm) e controllando che non ci siano lische.

Scaldate abbondante olio di semi in una casseruola profonda; quando l’olio sarà caldo immergi i filetti di merluzzo nella pastella e friggili nell’olio pochi alla volta. Nello stesso olio puoi friggere anche le patatine.

Scolate bene in fritto in carta assorbente, sala all’ultimo momento: fish & chips va accompagnato da salse ketchup e maionese.