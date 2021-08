A Palermo l'anguria si chiama "mellone"

Gelo di mellone, l’origine è araba o albanese?

Un dolce al cucchiaio della tradizione palermitana

Gran confusione sul nome del frutto: anguria, melone, cocomero o mellone?

Il gelo di mellone è il dolce per antonomasia dell’estate palermitana, Si gusta al cucchiaio fresco, ed è delicato e leggero, un perfetto rimedio contro l’arsura delle calde estati siciliane. Non si hanno origini certe sulle sue origini. Probabilmente è uno dei tanti doni della dominazione araba in Sicilia alla pasticceria siciliana. Esiste una tesi alternativa. Quel delicato gelo sarebbe arrivato in Sicilia con la popolazione arbëreshë, le famiglie originarie dell’Albania, che si insediarono nell’entroterra palermitano nel basso Medioevo. A Palermo viene chiamato “gelo di mellone”, trasformando in italiano il gergo dialettale “muluni”, usato in Sicilia per indicare l’anguria.

Ecco gli ingredienti per il gelo di mellone

Un litro di succo di anguria

100-200 g di zucchero (in base alla dolcezza naturale del succo)

90 g di amido per dolci

Cannella in polvere q.b.

Pistacchi tritati q.b.

8 fiori di gelsomino

Gocce di cioccolato

Zuccata a dadini (facoltativa)

Passare l’anguria fino a estrarne un litro di succo. Filtrare il succo per eliminare i semi e versarlo poco per volta in una pentola, mescolandolo all’amido setacciato.

La ricetta per preparare il gelo di mellone