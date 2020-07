Pochi ingredienti naturali per un concentrato di vitamine

Senza ghiaccioli l’estate non è estate.Quel piccolo sorbetto da portare a passeggio può essere preparato facilmente a casa con pochi ingredienti, tutti sani.

Il ghiacciolo è il rimedio perfetto contro la calura estiva, ma è anche un dono prezioso da fare a parenti e amici.

Rispetto al gelato tradizionale, il ghiacciolo fatto in casa è più adatto al clima estiva. Si prepara con frutta fresca e poco zucchero ed è totalmente privo di grassi, perchè nella sua preparazione non si usano panna o latte.

La versione del ghiacciolo casalingo di oggi è quello al gusto di melone giallo.

Prendete il vostro melone e tagliatelo a metà, toglietegli i semi e i filamenti interni. Poi privatelo anche della buccia e tagliatelo a tocchetti. Mettete la polpa nel frullatore con lo zucchero, un cucchiaio di succo di limone e l’acqua. Frullate fino a quando otterrete un composto liscio e fluido.

Versate il composto negli stampi per ghiaccioli e lasciateli congelare per almeno 3 ore in freezer. Quando si saranno solidificati potrete estrarli dal freezer e servirli.

Se non disponete degli stampi per i ghiaccioli potete utilizzare dei vasetti degli yogurt puliti e delle cannucce o degli stecchi di legno.

Il metodo proposto per i ghiaccioli al melone può essere replicato per tutti i tipi di frutta di stagione: fragole, pesche, albicocche, mirtilli, lamponi.

Il nostro ghiacciolo fatto in casa sarà un perfetto tonificante. Il succo della frutta fresca ha tantissime proprietà: un ottimo anti tumorale, ricco di Vitamina C, previene l’invecchiamento della pelle e riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.