Insalata arance e cipolle, il sapore della nostra terra

Maria Paola Scaletta di

10/06/2020

L’insalata di arance e cipolle alla siciliana è un contorno classico della Sicilia, da servire in svariate occasioni. Talvolta, grazie alla sua “forza” calorica, può anche diventare un pasto completo. Da contorno, può accompagnare tantissimi secondi piatti, sia a base di carne bianca e rossa che a base di pesce. Questa insalata fresca può essere consumata anche come antipasto; andrà bene persino come intermezzo, ovvero come rinfrescante tra una portata e l’altra. Le arance previste per questa ricetta sono della qualità sanguinello, ovvero quelle arancio-rosse, tipiche della provincia di Catania. Mentre la cipolla ideale è quella rossa e piatta tipica delle coltivazioni siciliane. Simile a quella di Tropea, la cipolla rossa siciliana ha gusto più dolce rispetto a quella bianca. Ecco gli ingredienti: 4 arance sanguinello, 1 cipolla rossa, 20 olive nere, 1/2 limone (succo), olio extra vergine di oliva, un ciuffo di prezzemolo, sale fino, pepe o paprika dolce. Per preparare l’ insalata di arance e cipolle alla siciliana, pelate a vivo le arance sanguinello, privandole anche della parte bianca che è amara. Tagliatele a fettine sottili e poi a metà. Affettate molto sottilmente la cipolla rossa e mescolatelo alle fettine di arancia. Tagliate a rondelle le olive, o se preferite lasciatele pure intere. Spolverizzate con del prezzemolo fresco tritato al momento, pepe bianco o nero macinato al momento e/o paprika dolce. Per il condimento potete scegliere tra una citronette, ovvero del succo di limone mescolato con olio e sale, oppure del succo di arancia con olio evo e sale

