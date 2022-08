Il cadavere rinvenuto a Letojanni, nel Messinese

Un uomo nel Messinese è stato ucciso a coltellate. A rinvenire il cadavere nella sua abitazione di Letojanni sono stati i carabinieri. Non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che si tratti di omicidio. Sul corpo rinvenute evidenti ferite provocate da un’arma da taglio.

Chi è la vittima

La scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 8. La vittima si chiamava Massimo Canfora, 56 anni. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento nel quale abitava in una palazzina di via Nenzi 8, nel cuore del quartiere Baglio. La sua attività lavorativa era quello di operatore ecologico e viveva nella stessa casa con il fratello. Quest’ultimo però è stato avvisato di quanto accaduto, era uscito di primo mattino e non avrebbe quindi potuto vedere nulla.

Le urla

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni a chiamare i carabinieri sarebbe stato un vicino di casa che ha raccontato di aver sentito delle urla provenire dall’appartamento di Canfora. Il 56enne è stato trovato con un profondo taglio alla gola. Effettuati già i primi accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Taormina con l’ausilio del medico legale e del Ris di Messina. Questi ultimi hanno accertato la presenza sul corpo dell’uomo di ferite da taglio. Ecco perché i carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Messina, stanno svolgendo indagini per l’ipotesi di reato di omicidio.

Il giallo

Al momento gli inquirenti non tralasciano alcuna pista. Pare che i militari dell’Arma, al loro arrivo, abbiano trovato Canfora riverso a terra completamente nudo in una pozza di sangue.

Un’altra tragedia per la piccola comunità

Per la piccola comunità di Letojanni si tratta della seconda tragedia nell’arco di appena un mese. Nel luglio scorso fu uccisa Debora Pagano, 32 anni, originaria proprio di Letojanni anche se da qualche tempo si era trasferita nel Catanese dove conviveva con il marito. Ed è proprio quest’ultimo, Leonardo Fresta, ad essere stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. La giovane donna è stata trovata morta in casa e subito i sospetti degli investigatori si sono concentrati sul marito che è stato il primo a lanciare l’allarme per il ritrovamento del cadavere.