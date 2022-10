Lo scorso weekend i militari della Guardia Costiera di Palermo hanno effettuato controlli in alcuni ristoranti etnici della città allo scopo di verificare la tracciabilità dei prodotti ittici utilizzati.

I controlli

Sono stati effettuati approfonditi controlli a tre attività commerciali e sono state riscontrate irregolarità nella conservazione e documentazione che ne attesta la tracciabilità. Pertanto, si è proceduto al sequestro di circa 163 kg di prodotti ittici e alla contestazione di 3 illeciti amministrativi per un totale di € 4.500,00. Il prodotto

sequestrato è stato dichiarato, dai medici veterinari dell’ASP, non idoneo al consumo umano e avviato alla distruzione presso ditta specializzata.

I militari operanti sottolineano che l’attività di controllo, proseguirà nei prossimi giorni a tutela del consumatore onde scongiurare pericolo per la salute pubblica.

Cibo in cattivo stato in strada

Ambulanti con cibo venduto in cattivo stato, droga, irregolarità nelle attività commerciali e violazioni al codice della strada. A Palermo nuova operazione ad “Alto impatto” della questura di Palermo nei quartieri della Kalsa, Albergheria e Borgo Vecchio disposti dal questore Leopoldo Laricchia. Nel corso dell’ultima settimana, poliziotti dei commissariati “Libertà”, “Oreto Stazione” e “Brancaccio”, insieme a diversi reparti ed articolazioni della polizia di Stato, coadiuvati anche, in ottica di sicurezza integrata e per i settori di competenza, da personale della polizia municipale, personale dell’Asp e verificatori dell’Enel, hanno effettuato posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali.

A Borgo Vecchio le irregolarità più consistenti

Le più rilevanti irregolarità sono state riscontrate a Borgo Vecchio. A seguito di un controllo a quattro venditori abusivi di alimenti cucinati di pronto consumo, sono state contestate violazioni di carattere amministrativo riguardanti le norme che disciplinano la materia dell’igiene e sicurezza degli alimenti ed i controlli connessi, per un ammontare complessivo di circa 12 mila euro. Tutti sono stati poi denunciati ed hanno avuto sequestrata la merce in cattivo stato di conservazione e le loro attrezzature. Operavano occupando suolo pubblico senza alcuna autorizzazione.

Pub e furti di energia

Il titolare di un pub è stato denunciato anche lui per occupazione di suolo pubblico abusivamente. Inoltre gli è stata contestata la violazione amministrativa per insegna pubblicitaria abusiva con sanzione pari a circa 400 euro. Il personale della squadra mobile ha anche denunciato sette persone per furto di energia elettrica; un’altra persona è stata allo stesso modo denunciata perché trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 3 di hashish, già confezionati in dosi pronte allo smercio.