La lista

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026

I Borghi più belli d’Italia in Sicilia sono 25, secondo l’elenco ufficiale dell’associazione che assegna il marchio. Cinque di questi hanno vinto anche il titolo di Borgo dei Borghi, il concorso televisivo di Rai 3. La provincia con più borghi certificati è Messina, con sette comuni.

Quali sono i Borghi più belli d’Italia in Sicilia, provincia per provincia?

L’associazione I Borghi più belli d’Italia è l’ente nazionale che certifica i comuni e li inserisce nella sua guida. Questo è l’elenco dei 25 comuni siciliani, con il link alla scheda ufficiale di ciascuno. La ripartizione per provincia è quella usata dalla Regione Siciliana nel riparto dei fondi 2026.

Provincia di Agrigento

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Catania

Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Palermo

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Trapani

Qual è la differenza tra «Borghi più belli d’Italia» e «Borgo dei Borghi»?

Sono due cose diverse e spesso si confondono.

I Borghi più belli d’Italia sono un marchio permanente. Lo assegna un’associazione nazionale di comuni, dopo una candidatura e una valutazione. Un comune certificato resta nell’elenco finché mantiene i requisiti e l’adesione.

Il Borgo dei Borghi è invece un concorso annuale, legato alla trasmissione Kilimangiaro di Rai 3. Ogni anno un borgo per regione partecipa alla gara e il pubblico vota il vincitore. Il titolo vale per quell’edizione e non è un riconoscimento dell’associazione.

In Sicilia i vincitori del Borgo dei Borghi sono tutti comuni che fanno parte anche dell’elenco dell’associazione.

Quali comuni siciliani hanno vinto il Borgo dei Borghi?

Sono cinque, come indica la Regione Siciliana nel riparto dei fondi 2026:

Gangi (Palermo), edizione 2014;

(Palermo), edizione 2014; Montalbano Elicona (Messina), 2015;

(Messina), 2015; Sambuca di Sicilia (Agrigento), 2016;

(Agrigento), 2016; Petralia Soprana (Palermo), 2018;

(Palermo), 2018; Militello in Val di Catania (Catania), 2025.

Militello, nell’associazione dal 2002, è l’ultimo comune siciliano a vincere: il titolo del 2025 è arrivato ad aprile, al termine della gara televisiva. Secondo l’albo d’oro riportato da fonti non istituzionali, l’edizione 2026 è andata a Cingoli, nelle Marche.

Quanti soldi dà la Regione ai borghi certificati?

Nel 2026 la Regione Siciliana ha stanziato 1,6 milioni di euro per i comuni con i due riconoscimenti. Il decreto, firmato dall’assessora regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala il 5 giugno 2026, attua il comma 25 dell’articolo 11 della legge di Stabilità regionale 2026. Nessun Comune può ricevere più di 80mila euro.

La somma è divisa così:

1,2 milioni ai 20 comuni dell’associazione che non hanno vinto il Borgo dei Borghi: metà in parti uguali, metà in base alla popolazione residente;

ai 20 comuni dell’associazione che non hanno vinto il Borgo dei Borghi: metà in parti uguali, metà in base alla popolazione residente; 400mila euro in parti uguali ai 5 comuni vincitori del Borgo dei Borghi.

«Questo riconoscimento economico è un segno concreto dell’attenzione del governo Schifani alle pratiche virtuose messe in campo dalle amministrazioni locali», ha affermato l’assessora Ingala. «Il trasferimento di queste risorse relative al bilancio 2026 è destinata all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale, per innalzare la qualità di vita nei piccoli centri e rafforzarne la vocazione turistica».

Le risorse servono quindi a servizi di accoglienza e promozione del territorio, come già raccontato nel primo decreto del nuovo assessore.

Come cambia l’elenco nel tempo?

L’elenco non è fisso. Un comune può entrare nell’associazione dopo la certificazione e può uscirne. Per questo conviene controllare sempre la pagina ufficiale della Sicilia sul sito dell’associazione prima di organizzare un itinerario. Alcuni borghi dell’elenco ottengono anche altri riconoscimenti: Geraci Siculo, per esempio, ha vinto nel 2026 il premio Livio Scattolini come borgo verde.

Domande frequenti

Quanti sono i Borghi più belli d’Italia in Sicilia?

Sono 25 i comuni siciliani inseriti nell’elenco ufficiale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia. La provincia con più borghi certificati è Messina, con sette, seguita da Enna e Palermo con quattro ciascuna. Agrigento, Caltanissetta e Ragusa hanno un solo borgo certificato a testa.

Il Borgo dei Borghi è un premio dell’associazione?

No. Il Borgo dei Borghi è un concorso annuale della trasmissione Kilimangiaro di Rai 3, deciso dal voto del pubblico. L’associazione I Borghi più belli d’Italia assegna invece un marchio permanente dopo una valutazione dei requisiti. In Sicilia hanno vinto il concorso Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia, Petralia Soprana e Militello in Val di Catania.

Quanto ricevono i borghi siciliani dalla Regione?

Nel 2026 la Regione Siciliana ha ripartito 1,6 milioni di euro: 1,2 milioni ai 20 comuni dell’associazione e 400mila euro ai 5 vincitori del Borgo dei Borghi. Il tetto per ogni Comune è di 80mila euro. I fondi vanno a servizi di accoglienza e promozione del territorio.

Qual è l’ultimo borgo siciliano a vincere il Borgo dei Borghi?

Militello in Val di Catania, nell’edizione 2025 del concorso di Rai 3. Il comune del Catanese fa parte dell’associazione I Borghi più belli d’Italia dal 2002 e rientra nel sito UNESCO delle città tardo barocche del Val di Noto. Prima di Militello l’ultimo vincitore siciliano era stato Petralia Soprana nel 2018.

Immagine del post generata con l’AI.