Prosegue la linea del rigore e del recupero del patrimonio pubblico contro l’emergenza abitativa nel capoluogo siciliano. Nella giornata di oggi, nel quartiere Borgo Nuovo, il Comune ha assegnato un altro alloggio popolare a una famiglia regolarmente inserita in graduatoria, al termine di una procedura di rilascio bonario di un appartamento che in precedenza risultava occupato senza titolo.

La riconsegna spontanea e la nuova assegnazione

A sbloccare la situazione è stata la collaborazione dello stesso ex occupante, che ha deciso di riconsegnare spontaneamente le chiavi dopo i controlli incrociati messi in campo dagli uffici comunali con il supporto del Nucleo Tutela Risorse Immobiliari della Polizia Municipale.



Una sinergia che ha permesso di riacquisire l’immobile in tempi rapidi evitando lunghe trafile e di consegnarlo immediatamente al primo avente diritto: una mamma sola con due figli minorenni di 9 e 7 anni, che da oggi potranno contare su una sistemazione sicura e sul pieno accesso ai diritti legati alla residenza.

L’affondo di Ferrandelli contro il racket

Soddisfazione viene espressa dall’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, che torna a puntare il dito contro le organizzazioni che gestiscono il mercato nero degli alloggi popolari: “Riteniamo che questo sia il metodo da perseguire: controlli, legalità, collaborazione e risposte concrete. Quando le istituzioni sono presenti e fanno rispettare le regole, si restituisce dignità al patrimonio pubblico e soprattutto si dà una risposta a chi ha realmente bisogno di una casa”.

“Vogliamo far comprendere ai cittadini che il racket organizzato delle occupazioni abusive non rappresenta una soluzione abitativa – prosegue l’assessore –: spesso alimenta circuiti illegali, genera profitti in nero a danno delle persone più fragili, espone gli occupanti a conseguenze sul piano penale e li priva di diritti fondamentali, costringendoli a vivere in una condizione di precarietà e irregolarità”.

Il valore della legalità

Secondo l’esponente della giunta Lagalla, la scelta di collaborare con l’amministrazione rappresenta l’unica via per interrompere questi meccanismi e tutelare chi attende il proprio turno nelle liste ufficiali.

“La collaborazione con l’Amministrazione permette di restituire gli immobili alla collettività e consentire alle famiglie che ne hanno titolo di accedere legittimamente a una casa, alla residenza e ai diritti che ne conseguono – conclude Ferrandelli –. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto e che l’emergenza abitativa richiede risposte strutturali e quotidiane. Tuttavia, i risultati che stiamo ottenendo ci incoraggiano a proseguire con determinazione nella direzione intrapresa. Ogni immobile recuperato e ogni famiglia che riesce a entrare legittimamente in una casa rappresentano un risultato concreto per la città e per la giustizia sociale”.