Gli appuntamenti

Cosa fare nel weekend in Sicilia sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre le previsioni indicano qualche rovescio al nord dell’isola e Maestrale teso o forte, con un tempo più tranquillo atteso domenica 25. Per questo in ogni sezione partiamo dalle proposte al coperto e lasciamo per domenica le passeggiate e le sagre all’aperto. Il filo conduttore è Le Vie dei Tesori: ultimo weekend in molte città, terzo weekend a Palermo e debutto a Ragusa.

Palermo: cosa fare nel weekend

Al coperto

Le Vie dei Tesori, terzo weekend. Casa Savona, la residenza art déco creata da Gino Morici, apre sabato 24 e domenica 25 ottobre solo dalle 10 alle 13. Sabato 24 dalle 10 alle 12 si visitano i laboratori dell’Accademia di Belle Arti ai Cantieri culturali alla Zisa; domenica 25 tocca all’oratorio e alla cripta del Carminello. Alla Fabbrica Morettino visite sabato alle 10 e alle 16, domenica alle 16 (fonte: Le Vie dei Tesori).

Rigoletto al Teatro Massimo. L’opera di Verdi con la regia di John Turturro va in scena sabato 24 ottobre alle 20 e domenica 25 ottobre alle 17:30, biglietti da 20 euro (fonte: Teatro Massimo e comunicato del teatro).

Cave Cantum e Goethe Chor. Concerto sabato 24 ottobre alle 18:30 al Conservatorio Scarlatti; domenica 25 alle 12 la «Piccola serenata mattutina» ai Cantieri della Zisa (fonte: Comune di Palermo).

Il Trio Barocco a Santa Maria in Valverde. «Architetture sonore» per il Festival di Musica Barocca, domenica 25 ottobre alle 21 (fonte: Balarm).

All’aperto, meglio domenica

MareMarket all’Ecomuseo Mare Memoria Viva. In via Messina Marine 14 domenica 25 ottobre dalle 11 mercato, brunch e laboratori; il concerto dei The Flowers è invece venerdì 23 ottobre. In parte all’aperto (fonte: Balarm).

Provincia di Palermo

Al coperto

Musica domenica 25 ottobre. «Voci di Sicilia» al Teatro Butera di Bagheria alle 19 e i Lieder di Schubert a Palazzo Filangeri Cutò di Monreale alle 19 (fonte: Balarm).

Le Vie dei Tesori fuori città. A Capaci il MuST23 propone sabato 24 ottobre alle 18 il percorso immersivo sulla strage. Ultimo weekend anche a Corleone, Santa Flavia e Termini Imerese, con gli stessi coupon di Palermo (fonte: Le Vie dei Tesori).

All’aperto, meglio domenica

Domenica 25 ottobre Le Vie dei Tesori salgono al Castellaccio di Monreale e a Ficuzza i folletti di Narrabosco accompagnano le famiglie sulle tracce di Hansel e Gretel (fonte: Le Vie dei Tesori).

Funghi Fest a Castelbuono dal 23 al 25 ottobre 2026: il programma orario non è ancora pubblicato (fonte: Festival in Italia).

Sagra dei sapori madoniti d’autunno a Petralia Sottana dal 23 al 25 ottobre 2026 (fonte: Sagr.it).

Catania e provincia

Al coperto

Amor Librorum a Palazzo Biscari. Libri siciliani del Seicento e del Settecento in mostra sabato 24 ottobre dalle 10 alle 18. Una buona idea se piove (fonte: La Sicilia).

«Ulisse all’inferno» al Monastero dei Benedettini. Spettacolo itinerante di e con Angelo D’Agosta nelle cantine settecentesche scavate nella lava del 1669, sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 19 e alle 20:30. Biglietti da 8 a 15 euro, prenotazione obbligatoria al 334 924 2464. Le repliche si fanno solo se si raggiunge il numero minimo di partecipanti: chiedete conferma quando prenotate (fonte: Officine Culturali).

Le Vie dei Tesori a Catania e Acireale. Sabato 24 e domenica 25 ottobre Anfiteatro Romano dalle 9:30 alle 18:30, Casa Liberti dalle 9 alle 19, Museo Vincenzo Bellini dalle 9 alle 18:30, Cappella Bonajuto e Ipogeo Romano; domenica 25 il Criptoportico apre solo la mattina. Ad Acireale Basilica di San Sebastiano dalle 16 alle 18:30, Pinacoteca Zelantea e Mostra dell’Opera dei Pupi. Ingresso 3 euro, coupon da 4 ingressi a 10 euro (fonte: Periperi Catania).

Teatro e danza. TEDxCatania al Teatro Metropolitan sabato 24 ottobre; «L.A.V.A.» al Teatro Verga dal 23 ottobre al 1° novembre ( fonte: Balarm).

All’aperto, meglio domenica

Domenica 25 ottobre è l’ultimo giorno dell’Ottobrata zafferanese a Zafferana Etnea e della Festa del Castagno a Trecastagni ( fonte: Sagramap).

Le altre province

Messina

«Notre Dame de Paris» al PalaRescifina fino al 25 ottobre alle 21, sabato 24 ottobre anche con un secondo orario che la fonte non riporta per intero ( fonte: Balarm). All’aperto: Altolia Profumi d’Autunno, sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 23, ingresso gratuito (fonte: Il Borghista); domenica 25 la Sagra della Provola di Floresta (fonte: Sagramap).

Siracusa

Ortigia Comics & Games al Siramuse, sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 20, intero 10 euro, ridotto 7 euro per i bambini dai 7 ai 10 anni e per l’accompagnatore di una persona con disabilità, gratis da 0 a 6 anni (fonte: Ennapress). Domenica 25 l’Aeris Quartet suona Mozart a Palazzo Nicolaci di Noto (fonte: Balarm); il 24 e 25 ottobre Agrimontana a Palazzolo Acreide (fonte: Sagramap).

Ragusa

Partono Le Vie dei Tesori a Ragusa, dal 24 ottobre al 15 novembre 2026 (fonte: Le Vie dei Tesori). Sabato 24 «Sogni e passioni» con l’Orchestra del Bellini al Teatro Garibaldi di Modica e la rassegna «Melodica» al Centro Mimì Arezzo di Ragusa ( fonte: Balarm).

Trapani

Ultimo weekend delle Vie dei Tesori a Marsala e Castelvetrano. A Marsala la passeggiata tra le fornaci dell’antica Lilibeo, l’ipogeo di Crispia Salvia e le Latomie dei Niccolini; a Castelvetrano apre solo sabato 24 e domenica 25 ottobre la chiesa del Purgatorio (fonte: Le Vie dei Tesori).

Agrigento

Ultimo weekend delle Vie dei Tesori a Sciacca. Sabato 24 alle 17 il racconto del dirigibile Dixmude; domenica 25 alle 19 e alle 19:30 «Il filo nudo» a Palazzo Licata Borsellino. Sabato 24 ottobre laboratori sul corallo alle 11 e alle 17 con il Consorzio del Corallo da Sabrina Orafa e alle 10 e alle 18 al Museo Nocito. All’aperto domenica 25 ottobre alle 9:30 «Coast to coast» verso Capo San Marco e alle 15:30 la visita alle sorgenti sulfuree (fonte: Eventi Culturali Sicilia e Comune di Sciacca).

Caltanissetta

Ultimo weekend delle Vie dei Tesori a Caltanissetta. Si visitano il cantiere dell’ex gasometro e l’abbazia di Santo Spirito. Al giardino Sotto il Monastero sabato 24 alle 17 «Il mare di carta» e domenica 25 alle 18 la Giovane Orchestra Sicula diretta da Raimondo Capizzi: sono all’aperto, meglio informarsi prima di partire (fonte: Le Vie dei Tesori).

Enna

Sabato 24 ottobre David Clayton in concerto al Magamila, orario da confermare (fonte: Balarm).