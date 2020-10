la macchina era guidata dalla madre

Drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Priolo, nel Siracusano, dove, per cause da accertare, un’auto, guidata da una donna con a bordo la figlia di 11 anni, si è ribaltata. Le condizioni della minore sono apparse subito gravi, per cui si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento della vittima all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale di Priolo che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui potrebbero avere avuto una parte importante la velocità o la distrazione ma spetterà alle forze dell’ordine accertare come sono andate le cose.

Nei giorni scorsi, è morta la conducente della Fiat Grande Punto protagonista di un grave incidente stradale in contrada Arizza, a Scicli, nel Ragusano. Da una prima ricostruzione, la macchina, guidata dalla donna, una 50enne, si è ribaltata per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine. A quanto pare, si tratterebbe di un incidente autonomo ma su questo aspetto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.

La conducente sarebbe rimasta gravemente ferita ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma non c’e’ stato nulla da fare. Il tratto di strada dove si trovava la macchina è stato cinturato per consentire agli inquirenti di conoscere la traiettoria del veicolo ma è probabile che la velocità possa avere avuto un ruolo importante in questa vicenda.

Tragedia sfiorata, invece, ad Avola dove il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo finendo a mare. E’ riuscito ad uscire dall’abitacolo con le proprie gambe, tornando a riva a nuoto ed è stato lui stesso a chiedere l’intervento dei soccorsi. Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno agganciato la macchina grazie all’autogru.