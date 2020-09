Due giorni fa a Vittoria un altro incidente anomalo: un’auto alla cui guida ci sarebbe stata una donna è finita contro la vetrina di un negozio di frutta a verdura. L’ incidente si è verificato a Vittoria ma, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze per la conducente e per la figlia, che era in auto insieme alla madre. Tutte da ricostruire le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma ci stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale di Vittoria. Sono stati compiuti i rilievi per determinare non solo la traiettoria della macchina ma anche la velocità, che, come spesso capita, potrebbe avere avuto un ruolo importante.