indagini della squadra mobile di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 40enne, Graziano Buccheri, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Mezzo kg di droga in casa

Nella sua abitazione, in via Francesco Accola, a Bosco Minniti, sono stati trovati 432 grammi di hashish, parte di cui già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Non è stato un arresto casuale, quello della polizia, che, nei giorni scorsi, ha ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di droga nell’appartamento del 40enne. Nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Un altro sequestro della polizia

Nell’ambito dei controlli antidroga, gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Ortigia, insieme ai cani dell’unità cinofila della Questura di Catania, hanno denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un uomo di 56 anni, già noto alle forze di polizia, ed hanno rinvenuto e sequestrato, a seguito di perquisizione, 11 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 500

euro in contanti, probabile provento di dell’attività di spaccio.

Condanne per droga

I giudici della Corte di Appello di Catania hanno emesso le sentenze di condanne nei confronti di 5 imputati sotto processo per un presunto traffico di droga tra Priolo, Siracusa e Melilli.

L’inchiesta

L’inchiesta dei magistrati della Dda di Catania e dei carabinieri di Siracusa, avviata nel 2016, svelò la composizione dei due sodalizi, poi entrati in conflitto tra loro, che avrebbero agito a Priolo ma il giro si sarebbe allargato fino alle porte di Siracusa, nel quartiere di Belvedere e poi a Città Giardino, a Melilli, approfittando del vuoto di potere dei clan mafiosi del capoluogo.

Le condanne

Queste le sentenze: 7 anni ed 8 mesi per Angelo Boscarino; 7 anni per Felice Coniglio; 2 anni e 4 mesi e 12 mila euro di multa per Angelo Messina; 2 anni, 8 mesi e 8 mila euro di multa per Antonino Montagno Bozzone; 7 anni e 2 mesi per Salvatore Rasizzi