La nuova sede di Futuro nazionale apre a Siracusa, ma a occupare il centro della scena è l’inchiesta Nexus. E le parole di Tony Cavallaro e Aldo Ganci, esponenti siracusani del movimento, spostano subito il confronto dal terreno giudiziario a quello politico: la fiducia perduta, la responsabilità di chi amministra e una questione morale che, secondo loro, non può essere archiviata in attesa delle sentenze.

La visita del neo coordinatore regionale Tommaso Calderone diventa così l’occasione per misurare le ambizioni del movimento legato a Roberto Vannacci anche davanti a una delle vicende più delicate per la politica aretusea.

Nexus, il nodo è politico

A parlare senza giri di parole è Tony Cavallaro, agente di polizia in pensione che si è occupato di inchieste antimafia arrestando diversi boss di Cosa nostra, che descrive un clima di profondo scoramento tra i cittadini. L’indagine che ha investito il Comune, osserva, ha incrinato la fiducia nell’amministrazione e nei suoi rappresentanti.

“La città è scoraggiata, la gente non va a votare perché ha perso credibilità nelle istituzioni”, è il senso della sua denuncia. Nel racconto di Cavallaro, il malessere emerge soprattutto nelle conversazioni quotidiane con i cittadini, sempre più insofferenti davanti alle notizie sull’inchiesta.

“Come pretendete che noi andiamo a votare quando vediamo queste cose?”, riferisce di sentirsi chiedere. A pesare, nella sua lettura, sono soprattutto le ipotesi di scambi di favori in cambio di voti, anche con risvolti economici, un quadro che definisce “squallido”.

Da qui la posizione sulla crisi politica: se fosse consigliere comunale, voterebbe senza esitazioni una mozione di sfiducia. E l’eventuale ritorno alle urne, per Cavallaro, rappresenterebbe una possibilità concreta per ricostruire il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Ganci, prima la questione morale

Ancora più netto, sul piano etico e politico, è l’intervento di Aldo Ganci, avvocato penalista, che affronta la vicenda anche con lo sguardo del giurista.

L’inchiesta, afferma, lascia “molto sconcertati”, non soltanto per la gravità delle ipotesi investigative, ma anche per il linguaggio e i comportamenti che emergerebbero dagli atti sotto il profilo etico e morale.

Il punto centrale, nella sua analisi, è il numero dei rappresentanti dell’amministrazione coinvolti nell’indagine. Una circostanza che, a suo giudizio, impone una riflessione sul futuro politico della città.

Ganci ritiene che il sindaco Francesco Italia e gli altri esponenti dell’amministrazione chiamati in causa, direttamente o indirettamente, debbano concludere il proprio percorso politico. Una posizione che chiarisce di sostenere anche “al netto della vicenda giudiziaria”.

La precisazione è importante: il giudizio politico, nella sua impostazione, non coincide con quello penale. “Al di là di quelli che possono essere i coinvolgimenti”, afferma, esiste una questione morale che dovrebbe essere rispettata e valorizzata, mentre oggi, a suo avviso, viene tenuta in scarsa considerazione.

Parole che chiamano in causa il principio di responsabilità pubblica, senza che questo possa sostituirsi all’accertamento giudiziario delle eventuali responsabilità individuali.

Il Comune dopo l’inchiesta

L’operazione Nexus, coordinata dalla Procura europea, ha portato alla luce un’ipotesi di sistema corruttivo nella gestione di appalti pubblici. Tra i nomi finiti al centro della vicenda c’è Concetta Carbone, già assessora e vicepresidente del Consiglio comunale, raggiunta dagli arresti domiciliari.

Il sindaco Francesco Italia, indagato nell’ambito dell’inchiesta, ha respinto l’idea che la propria iscrizione nel registro degli indagati equivalga a una condanna e ha dichiarato di non volersi dimettere per questo motivo. Nel frattempo, ha azzerato la giunta, chiedendo agli assessori di rimettere le deleghe.

È in questo scenario che le dichiarazioni di Cavallaro e Ganci assumono un significato politico preciso: la richiesta di un’assunzione di responsabilità che, secondo i due esponenti, non può essere rinviata al termine del procedimento giudiziario.

Futuro nazionale, la sfida del territorio

La visita di Tommaso Calderone, insieme al vicario regionale Marco Tanasi, coincide con l’avvio ufficiale delle attività del Comitato 227 Futuro nazionale a Siracusa, con sede in via Bainsizza, nel quartiere Borgata Santa Lucia.

Per il neo coordinatore regionale, l’appuntamento rappresenta un passaggio nel percorso di radicamento del movimento in Sicilia, attraverso il coordinamento dei referenti locali e la costituzione di comitati nei diversi comuni della provincia.

Il progetto punta a presentarsi come uno spazio aperto al confronto, all’ascolto e alla partecipazione, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla vita politica e coinvolgere nuove energie.

Accanto a Calderone c’è Giuseppe Giganti, referente del comitato siracusano, chiamato a tradurre l’iniziativa in presenza organizzata sul territorio. L’apertura della sede è il primo passo di un lavoro che punta a costruire una rete locale e a intercettare il malcontento che attraversa una parte della città.

La sfida, per Futuro nazionale, sarà trasformare le denunce sulla crisi di fiducia in una proposta politica riconoscibile. A Siracusa, almeno in questa occasione, il banco di prova è già sul tavolo: la questione morale, le responsabilità pubbliche e il rapporto sempre più fragile tra cittadini e istituzioni.

Giganti: appello ai giovani

“Vogliamo rivolgerci – ha detto Giganti- soprattutto ai giovani, incoraggiandoli ad avvicinarsi alla politica e a partecipare attivamente alla vita pubblica. Crediamo sia fondamentale creare le condizioni per far crescere una nuova classe politica, capace di mettersi in gioco, ascoltare il territorio e contribuire al futuro delle nostre comunità”