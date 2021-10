buona, invece, la media su scala provinciale

Sono 9 i Comuni del Siracusano che sono sotto il 75% di vaccinazione sulle prime dosi

La media provinciale, però, è superiore alla soglia di sicurezza

Più basse le percentuali sul ciclo completo

Sono 9 i Comuni del Siracusano dove non è stata raggiunta la soglia del 75% delle vaccinazioni per quanto concerne le prime dosi. Sono Canicattini Bagni (71,14%) Carlentini (72,86%), Ferla (70,63%), Floridia (71,93%), Francofonte (67,76%), Lentini (70,86%), Melilli (73,8%), Noto (71,85%), Solarino (70,11%).

La media in provincia è sopra la soglia

La virtuosità delle popolazioni degli altri 12 Comuni del Siracusano ha, però, consentito alla provincia di raggiungere la soglia del 75%: dai dati, nella disponibilità dell’azienda sanitaria, si è toccata la percentuale del 75,87%. Le punte più alte si sono registrate a Palazzolo (85%), Buscemi (82,69%) e Pachino (81,67%) mentre Siracusa è quasi al limite con 76,99%.

Dati più bassi sul ciclo completo

Per quanto concerne il ciclo completo, si sono registrati nel Siracusano dati di vaccinazione più bassi. La media in provincia è del 68,8% mentre i Comuni che sono sopra il 75% sono gli stessi tre che sulla prima dose sono sopra l’80%: Palazzolo, Buscemi e Pachino.

Covid19 in Sicilia

Sono 321 i nuovi casi di Covid19 registrati nella giornata di ieri nell’isola a fronte di 16.368 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 1,9% ieri era all’1,6%. L’isola scende al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 363 c’è il Veneto.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 458 i ricoverati, 28 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri.

I ricoveri a Siracusa

In merito ai ricoveri all’Umberto I di Siracusa, secondo i dati aggiornati a ieri, sono 21 le persone che si trovano nella struttura sanitaria di via Testaferrata: solo un paziente è nel reparto di Terapia intensiva. Tra i ricoverati, solo 10 appartengono alla fascia d’età tra 50 ed 59 anni ed i 70 ed i 79 anni. Un ricovero tra i 20 ed i 29 anni.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 115, Messina 25, Siracusa 44, Ragusa 4, Trapani 41, Caltanissetta 3, Agrigento 35, Enna 12.