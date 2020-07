I sapori della terra siciliana in simbiosi con il "re"del mare

Il limone ripieno di tonno e ricotta è un antipasto di pesce fresco e coreografico, ideale per un pranzo estivo semplice e saporito.Si preparano in pochissimo tempo.

Basta svuotare i limoni della polpa per poi farcirli come più piace. In questa ricetta abbiamo preparato un ripieno realizzato con tonno, acciughe, capperi, maionese, formaggio cremoso e basilico fresco. Una volta farciti, i limoni devono riposare in freezer per almeno un’ora.

Poi, i limoni vanno tagliati a fette.

Arriva così in tavola un antipasto originale, colorato e davvero gustoso, ideale anche per un buffet in piedi.

Ecco gli ingredienti necessari: 2 Limoni, 250 g Ricotta, 160 g Tonno bianco sott’olio, 2 filetti Acciughe sott’olio, 1 cucchiaino Capperi sott’aceto, q.b. Prezzemolo.

La preparazione è semplice. Si comincia a tagliate in due parti i limoni, incidete lungo il bordo della buccia ed estraete, aiutandovi con un cucchiaio, la polpa. In questo modo avrete un limone da riempire. Tenete da parte l’interno dei limoni per estrarne il succo

Tritate finemente i capperi e le acciughe sott’olio e uniteli alla ricotta ben sgocciolata, due cucchiai di succo di limone, il prezzemolo tritato e il tonno sminuzzato con le mani. Mescolate ed amalgamate tutti gli ingredienti poi riempite le bucce vuote dei limoni con la crema di tonno.

Lasciate riposare. Per una presentazione più elegante, i limoni riempiti possono essere tagliati a fette e servire su un piatto da portata.