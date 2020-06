Pasta con le alici: è uno dei numerosi modi per consumare il pesce azzurro in modo intelligente. Abbinando il tutto, alla fine, con una spolverata generosa del nostro pecorino siciliano. Il sugo è semplice da realizzare. C’è una sola condizione da rispettare: le alici, ovviamente, devono essere freschissime.

E’ un piatto semplice ed economico ideale anche per chi non è molto esperto in cucina ma vuol portare in tavola un piatto gustoso.

Ecco gli ingredienti: SPAGHETTINI 400 gr, ALICI O ACCIUGHE piccole – 600 gr, PECORINO 150 gr, SPICCHIO DI AGLIO tritati – 2, PREZZEMOLO tritato – 1 ciuffo, OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA (EVO) q.b., SALE q.b., PEPE NERO q.b

La preparazione è molto semplice. Il primo passo è lavorare le alici, togliete la testa, pulite e spinate le alici.In una casseruola o in una padella, soffriggete l’aglio e il prezzemolo in un po’ d’olio. Unite le alici ed insaporite con sale e pepe. Aggiungete mezzo mestolo dell’acqua che avrete messo sul fuoco per cuocere gli spaghettini e lasciate cuocere fino a quando non sarà quasi completamente evaporata. Lessate gli spaghettini, scolateli al dente e conditeli con il sugo delle alici. Condite con del pecorino prima di portare in tavola la pasta con le alici.