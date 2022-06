I dati in diretta

Elezioni in provincia di Messina e spoglio, i risultati aggiornati su questa pagina. In provincia di Messina sono 38 i comuni al voto con alcune sfide interessanti, in primis quello del capoluogo. Qui i risultati dei Comuni in provincia di Messina.

I dati in aggiornamento

Messina (proporzionale) – Alle comunali messinesi dopo che sono state scrutinate 5 sezioni su 253 in vantaggio è il candidato sindaco Federico Basile, appoggiato da liste civiche e dall’ex sindaco Cateno De Luca e da Prima l’Italia, con 961 voti, seguono il candidato del centrosinistra Francesco De Domenico con 480 voti, il candidato del centrodestra Maurizio Croce con 431 preferenze, poi Salvatore Totaro 42 voti, e Gino Sturniolo 32 voti.

Acquedolci (maggioritario) –

Alcara Li Fusi (maggioritario) –

Capri Leone (maggioritario) –

Castelmola (maggioritario) –

Castroreale (maggioritario) –

Cesarò (maggioritario) –

Fiumedinisi (maggioritario) –

Francavilla di Sicilia (maggioritario) –

Furnari (maggioritario) –

Gaggi (maggioritario) –

Gallodoro (maggioritario) –

Itala (maggioritario) –

Letojanni (maggioritario) –

Librizzi (maggioritario) –

Lipari (maggioritario) –

Malfa (maggioritario) –

Merì (maggioritario) –

Montalbano Elicona (maggioritario) –

Motta d’Affermo (maggioritario) –

Nizza di Sicilia (maggioritario) –

Novara di Sicilia (maggioritario) –

Pagliara (maggioritario) –

Pettineo (maggioritario) –

Piraino (maggioritario) –

Reitano (maggioritario)

Roccella Valdemone (maggioritario) –

San Pier Niceto (maggioritario) –

San Piero Patti (maggioritario) –

Santa Marina Salina (maggioritario) –

Santa Teresa di Riva (maggioritario) –

Sant’Alessio Siculo (maggioritario) –

Santo Stefano di Camastra (maggioritario) –

Saponara (maggioritario) –

Sinagra (maggioritario) –

Torrenova (maggioritario) –

Venetico (maggioritario) –

Villafranca Tirrena (maggioritario) –

L’attenzione a Messina

Il voto è avvenuto nella sola giornata di ieri, 12 giugno e l’affluenza è in calo un po’ ovunque rispetto alla tornata elettorale precedente. Dopo i dati delle affluenze, ecco quindi i risultati dei comuni al voto nelle amministrative 2022. Occhi puntati su Messina e su tanti altri grossi centri del messinese. Qui sono in tutto 24 le liste che si presentano al voto per sostenere 5 candidati a sindaco. I candidati sono Francesco “Franco” De Domenico, Maurizio Croce, Federico Basile, Luigi “Gino” Sturniolo, Salvatore Totaro. Francesco “Franco” De Domenico (Centrosinistra) è sostenuto da Coalizione Civica per Messina Alternativa Ecologista Inclusiva, De Domenico Franco Sindaco, Movimento 5stelle 2050, Partito Democratico mentre Maurizio Croce (Centrodestra) è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Giov@ni X Messina, Maurizio Croce Sindaco, Noi con l’Italia Dc Democrazia Cristiana, Ora Sicilia, Partito Animalista la Spiga, Unione di centro. Sono 254 le sezioni che verranno scrutinate durante lo spoglio. Per Messina, contrariamente per Palermo, non sono arrivati exit poll.