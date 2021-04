NUOVA LETTERA DEL PRIMO CITTADINO

Il sindaco, Leoluca Orlando, ha scritto oggi una nuova lettera al Commissario ad-hoc per l’emergenza Covid-19 in Provincia di Palermo, Renato Costa, ed alla Direttrice Generale della ASP – Palermo, Daniela Faraoni.

La lettera al Commissario per l’emergenza Covid-19 e all’Asp

Nella missiva – indirizzata per conoscenza anche al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Palermo – il sindaco sollecita “l’invio di dati aggiornati e relativi alle singole circoscrizioni della città di Palermo” e ciò “in considerazione dei dati forniti aggiornati allo scorso 30 marzo e che mostrano un costante aumento della incidenza di nuovi positivi nel territorio della città di Palermo e della sua area metropolitana e tenuto conto dell’avvenuta o imminente cessazione di validità delle tre ordinanze sindacali emesse in ottemperanza alle precedenti indicazioni ricevute dalle autorità sanitarie”. “Non può infatti non rilevarsi – continua la missiva – che gli ultimi dati dettagliati inviati mostravano una preoccupante incidenza di positivi totali e di nuovi positivi non soltanto nella settima circoscrizione, oggetto delle già richiamate ordinanze, ma anche in altre zone della città”. “La urgente disponibilità di dati e indicazioni aggiornate – conclude il primo cittadino – è quindi indispensabile affinché questa amministrazione possa valutare, di concerto con il Signor Prefetto e con i componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti”.

Orlando torna all’attacco e scrive anche al Ministro

Il sistema di raccolta dei dati che non è ancora ripartito e la confusione regna sovrana ma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non intende aspettare che le cose vadano a posto e anzi cavalca il fuoco della polemica e della paura. Così il primo cittadino di Palermo ha scritto una prima lettera al Commissario per l’emergenza Covid19 in Provincia di Palermo, Renato Costa, ed al Direttore Generale della ASP di Palermo, Daniela Faraoni. Nella missiva – indirizzata per conoscenza anche al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Palermo – il sindaco rileva che “i dati appena diffusi dalla Protezione Civile Nazionale mostrano, per l’area metropolitana di Palermo un incremento dei contagi pari a 214,15 ogni centomila abitanti, senza riferimenti specifici a Palermo né agli altri Comuni.

Dati troppo aggregati che non differenziano i territori

Il quadro generale che i dati mostrano su scala regionale – continua il primo cittadino – è estremamente preoccupante, con un aumento del 43% dei positivi a fronte di un calo del 59% dei tamponi. La disponibilità di dati aggiornati, coerenti e validi è la base su cui emettere (o non emettere) provvedimenti di competenza di questa Amministrazione comunale o che a questa possono essere richiesti, motivo per il quale – conclude Orlando – ancora una volta devo sollecitare l’invio di informazioni costanti, quotidiane per quanto attiene la città nel suo complesso e almeno settimanali per quanto attiene le sue aree”.