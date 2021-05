dopo la denuncia della fsi-usae

L’Asp di Siracusa smentisce disagi a Floridia per la somministrazione dei vaccini

A denunciare i disagi un sindacato che aveva raccolto le segnalazioni degli utenti

I dati sulle dosi fornite da un dirigente dell’azienda sanitaria

Nessun disagio o disservizio all’Ufficio igiene di Floridia per le somministrazioni dei vaccini agli utenti. Lo afferma la direzione generale dell’Asp di Siracusa dopo la denuncia dei giorni scorsi del segretario provinciale di un sindacato, la Fsi-Usae, Renzo Spada.

La denuncia della Fsi-Usae

Il sindacalista ha sostenuto che il personale del centro avrebbe in alcuni casi negato le dosi, in altri avrebbe voluto imporre l’inoculazione delle fiale di AstraZeneca nonostante le certificazioni di fragilità. Secondo l’azienda sanitaria, nella giornata del 17 maggio, al centro della denuncia di Spada, le segnalazioni ” non trovano riscontro”.

“Dosi di Pfizer e AstraZeneca”

Anzi, secondo quanto affermato dal direttore del Dipartimento ADISS dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu, “il dirigente medico incaricato per la seduta di vaccinazione all’Ufficio Igiene di Floridia, il 17 maggio scorso si è attenuto a quanto stabilito dall’Azienda in ossequio alle disposizioni del 15 maggio dell’Assessorato regionale della Salute, che con una nota aveva sospeso dal giorno successivo l’Open day per le vaccinazioni con Pfizer e Moderna, per mettere in sicurezza le seconde dosi degli stessi vaccini. Nel pomeriggio sono state somministrate in totale 78 dosi di vaccino, 40 Astrazeneca e 38 Pfizer, alle persone regolarmente prenotate”.

Un Hub a Floridia

Proprio ieri, lo stesso segretario provinciale della Fsi-Usae, Renzo Spada, ha anticipato l’imminente apertura di un centro per la vaccinazione a Floridia, ricavato nei locali della Guardia medica. Frattanto, nelle ore scorse è stato inaugurato il nuovo centro per la somministrazione dei vaccini di Carlentini, che si trova nella sede

della Protezione civile all’ingresso sud della città, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune all’Asp di Siracusa per tutto il periodo emergenziale della campagna.

Hub nella zona industriale

E’ iniziata la somministrazione dei vaccini ai lavoratori della zona industriale di Siracusa. Grazie al primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia voluto da Confindustria Siracusa, con l’Asp di Siracusa e l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, che si trova nella sede del dopolavoro di Isab-Lukoil, a Città Ciardino (Melilli), circa seimila dipendenti delle aziende potranno ricevere il vaccino anti-covid nelle tre postazioni allestite.