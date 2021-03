luca cannata è anche vicepresidente anci sicilia

Il vicepresidente dell’Anci Sicilia e sindaco di Avola contro il lockdown

Cannata teme per le sorti del turismo

Appello al Governo nazionale per far ripartire un settore così strategico

“Basta con i lockdown, le chiusure generalizzate e misure contrarie al buonsenso”. Lo afferma il sindaco di Avola, Luca Cannata, esponente regionale di primo piano di Fratelli d’Italia nonché vicepresidente vicario dell’Anci, che guarda già all’estate, che per la Sicilia, rappresenta uno dei motori più potenti dell’economia.

Estate a rischio

Molto, però, dipenderà, secondo quanto fatto trapelare dal Governo nazionale, dall’andamento dei contagi, infatti, il rischio è di prolungare la zona arancione fino a maggio se non ci saranno miglioramenti.

Turismo da salvare

“Con l’auspicio che il governo nazionale -dice Cannata – metta in campo ogni strategia per far ripartire il turismo in sicurezza, noi non ci siamo mai fermati nella promozione turistica del nostro territorio. Avola e le sue bellezze sono nella rivista Borghi Magazine redatta ad inizio anno anche in inglese e distribuita oltre che in Italia anche nelle più importanti città europee con diffusione negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi. Andiamo avanti e guardiamo con speranza alla stagione estiva e ad una ripartenza dell’intera economia”.

Covid19 in Sicilia

Sono 799 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi al 3,4%. La regione oggi è settima per numero di contagi giornalieri scalando due posizioni.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.607. Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 358.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1009, 36 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo 389, Agrigento 118, Catania 75, Siracusa 58, Messina 51, Caltanissetta 48, Enna 25, Trapani 20, Ragusa 15.