E’ scattato l’allarme del braccialetto elettronico e la donna ha capito subito di essere in pericolo. Nel parcheggio del suo condominio c’era l’ex compagno, a bordo della sua auto. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato in flagranza un 60enne di Partinico, che violava il divieto di avvicinamento.

L’allarme e la richiesta di aiuto

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare, con braccialetto elettronico, per maltrattamenti precedenti. Rientrando a casa, la donna ha sentito il suono del dispositivo antistalking e ha visto l’auto dell’ex. Si è allontanata subito e si è rifugiata in un vicino centro di riabilitazione, da dove ha chiamato il 112.

La caccia all’uomo

I militari della Sezione Radiomobile sono arrivati sul posto con il supporto della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Palermo, che monitora i segnali del braccialetto. Nel frattempo l’uomo era scappato a piedi in un’area boschiva. Seguito passo dopo passo grazie agli aggiornamenti dell’operatore della Centrale, è stato individuato e bloccato in sicurezza poco dopo, mentre cercava di proseguire la fuga lungo la strada statale.

Il sequestro

Dalla perquisizione personale e dell’auto sono emersi un coltello da cucina seghettato, nascosto nel vano portaoggetti della portiera, e tre cesoie da giardino nel bagagliaio. Tutto è stato sequestrato.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.