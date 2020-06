La pasta con le zucchine fritte, un must della cucina siciliana

La pasta con le zucchine fritte è un classico della stagione estiva in Sicilia. Ma a qualcuno piace chiamarla “cucuzza”

L’ingrediente principale è una varietà estiva delle zucchine: si tratta di un ortaggio lungo 50 cm circa, grossa e dal colore verde chiarissimo. Questa varietà di zucchine viene preparata solo “fritta” e viene chiamata “zucchina per friggere”.

Di facile preparazione, la pasta con la zucchina fritta alla siciliana è un piatto facile e goloso, pur nella sua semplicità. Il tocco da maestro, consiste nel condire gli spaghetti sia con le zucchine, sia con l’olio in cui le stesse zucchine sono state fritte: rigorosamente extravergine d’oliva siciliano.

Ecco gli ingredienti:300 gr. di spaghetti, 3 zucchine medie, Olio di oliva, 1 spicchio d’aglio, Prezzemolo tritato q.b., Un pezzetto di burro, Parmigiano grattugiato q.b.

La preparazione è molto semplice: lavate, sbucciate e tagliate a rondelle le zucchine. Friggete con olio d’oliva e man mano che sono pronte mettetele in una ciotola. Quando avrete finito, aggiungete nella ciotola un po’ di olio d’oliva, il prezzemolo tritato e l’aglio tagliato a pezzi grossi. Fare macere per tutto il tempo della cottura della pasta. Scolate gli spaghetti e rimetteteli nella pentola, aggiungete il burro e un po’ di prezzemolo, mescolate fino a che il burro non si sarà sciolto. Togliete l’aglio dalle zucchine e versatele nella pasta. Mescolate bene. Servire con del parmigiano grattugiato.