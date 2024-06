Il titolo dell’evento è eloquente: “Come è profondo il mare”. Un gesto di solidarietà è come una goccia nel mare. Versare, però, tante piccole gocce può riempirlo. A pensarla così sono gli organizzatori dell’evento, in piena sinergia con il Presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, il Club Civitan Panormitan con la sua presidente nazionale, Adele Mazzotta e con lo speciale contributo del Brass Group e del presidente, Ignazio Garsia. Ai Giardini di Palazzo Reale, venerdì 5 luglio alle ore 18, la musica suonata da un quartetto di musicisti del Brass Group e l’esibizione del coro femminile delle Aeolian, dirette da Monica Faia riecheggerà tra gli alberi monumentali e le piante rare di quello che fu il Genoard, il parco reale dei normanni. Un’iniziativa in favore della sezione femminile della Missione Speranza e Carità, creata da Fratel Biagio Conte.

Musica e arte

A completare e a disegnare questo splendido scenario artistico e monumentale saranno poi le 10 tele del pittore Gaetano Barbarotto, dedicate al pianeta mare. Opere, eseguite in tecnica mista, che esplorano l’azzurro silenzioso e inondato di luce concentrandosi sulle forme dei pesci, dei coralli, delle spugne e la vastità dei fondali. All’evento parteciperanno, oltre al Presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno e alla presidente nazionale del Civitan Adele Mazzotta il magnifico Rettore Massimo Midiri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta. In rappresentazione della Missione Speranza e Carità sarà presente Don Pino Vitrano. L’evento è ad inviti fino ad esaurimento posti.

La Missione Speranza e Carità

La Missione di Speranza e Carità nasce nel 1991 sotto i portici della Stazione Centrale della città di Palermo e oggi conta 7 comunità dove vengono accolte e assistite centinaia di persone grazie all’operato dei missionari: Don Pino, Fratello Giovanni, Fratello Davide, Sorella Mattia, Sorella Alessandra, Sorella Lucia, Sorella Silvana, Sorella Maria Luisa, dei novizi e alla collaborazione fattiva degli stessi fratelli e sorelle accolti e al grande aiuto di decine di volontari