Milleottocento aspiranti consiglieri comunali, 59 aspiranti sindaci. Sono i numeri delle elezioni amministrative nella sola provincia di Palermo. A farla da padrona è la città capoluogo con 6 candidati sindaci e mille candidati fra consiglio comunale e circoscrizioni

Venti liste per Palermo

Venti le compagini che hanno rispettato i tempi e sono riuscite a presentare la documentazione necessaria. Saranno così poco meno di 800 i candidati complessivi al Consiglio Comunale (760 per l’esattezza) per il prossimo 12 giugno. A questi si aggiungono i candidati nelle otto circoscrizioni

Nove le liste a sostegno di Lagalla

Sono nove le liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Roberto Lagalla. Fra queste si trovano Prima L’Italia, Fratelli d’italia, Noi con l’Italia, UdC, Nuova DC, Alleanza per Palermo, Forza Italia e le due liste civiche: Moderati per Palermo e Lavoriamo per Palermo.

Quattro compagini a supporto di Miceli

Sono quattro invece le liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Franco Miceli. Fra queste si trovano quelle del PD, del M5S, di Sinistra Civica Ecologista e della lista Civica “Progetto Palermo“, in cui figurano anche gli esponenti di Avanti Insieme

Tre le liste in favore di Ferrandelli

Sono tre invece le liste a sostegno di Fabrizio Ferrandelli. Fra queste la compagine di +Europa-Azione, in cui vi sono anche gli esponenti di Oso, la lista civica “E tu splendi Palermo” nonchè quella dei giovani formata da Rompi il Sistema.

Due i gruppi per Rita Barbera, una per Lo Monte e Donato

Sono due invece le liste che parteggeranno per la candidata civica Rita Barbera: la lista civica riportante il suo nome e il gruppo di Potere al Popolo. Una lista a testa invece per Francesca Donato e Ciro Lo Monte.

Giochi chiusi anche per le Circoscrizioni

Insieme alle liste del Consiglio Comunale, i comitati elettorali hanno depositato anche le liste relative alle Circoscrizioni di Palermo. Con riguardo ai candidati, in I si contrapporranno Massimo Castiglia (centrosinistra – Sinistra Civica Ecologista) e Giuseppe Bronte (centrodestra – Noi con l’Italia); sfida in seconda fra Pasquale Tusa (centrosinistra – M5S) e Giuseppe Federico (centrodestra – Forza Italia); in III la lotta sarà fra Gioacchino Vitale (centrodestra – Fratelli d’Italia) e Simona Supporta (centrosinistra – Progetto Palermo); per quanto riguarda la quarta Circoscrizione, sarà una sfida fra Giuseppe Di Vincenti (centrodesta – Prima l’Italia) ed Antonella Maniaca (Progetto Palermo – centrosinistra).

Caso diverso in V Circoscrizione, dove il centrodestra schiererà Andrea Aiello (UdC), che si contrapporrà a Salvatore Altadonna (centrosinistra – PD). Per la sesta, la compagine di Franco Miceli ha scelto il nome di Roberto Li Muli (Progetto Palermo), che si contrapporrà a Pippo Valenti (Fratelli d’Italia). In settima confermato l’uscente Giuseppe Fiore (Forza Italia), al quale la compagine di centrosinistra presenterà contro Giovanni Galioto (M5S). A chiudere i giochi l’ottava dove a Marcello Longo (PD), il centrodestra schiererà Alfredo Siino, candidato di Alleanza per Palermo.