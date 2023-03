diego giarratana potrebbe compiere un passo indietro

All’ultimo momento ha disdetto la conferenza stampa indetta per questa mattina, per un impegno improvviso, Pippo Gianni. Avrebbe dovuto parlare della sua vicenda giudiziaria, è sotto processo per concussione, e di politica, vistoa che si voterà a Priolo il 28 ed il 29 maggio prossimi.

La tentazione di candidarsi a sindaco

Ed è su quest’ultimo aspetto il nocciolo della questione, perché Gianni è tentato dalla possibilità di candidarsi a sindaco ancora una volta e nelle prossime ore scioglierà la riserva. Ne sta discutendo con i suoi più stretti collaboratori ed anche con gli alleati, tra cui Diego Giarratana, suo ex assessore alle Politiche sociali, in predicato di candidarsi a sindaco, sostenuto dalla nuova Dc e dalla Lega, che potrebbe compiere un passo indietro per fare spazio al suo “padre” politico.

I colloqui con i fedelissimi

Chi sta vicino all’ex parlamentare nazionale sostiene che tanta gente continua a scrivergli chiedendogli di presentarsi alle elezioni ma per diventare, ancora una volta sindaco. L’idea originaria sarebbe stata quella di entrare in Consiglio comunale ma nelle ultime settimane Gianni avrebbe cambiato obiettivo e le interlocuzioni sono tutt’ora in corso, specie con i suoi legali.

La spada di Damocle del processo e della Severino

In effetti, pende il processo, iniziato al Tribunale di Siracusa anche se la prima udienza è slittata a maggio: in caso di condanna, sebbene in primo grado, per cui non definitiva, si applicherebbe la legge Severino in caso Gianni fosse sindaco di Priolo. Un aspetto non di poco conto, come sa bene Salvo Pogliese, costretto poi a passare la mano da sindaco di Catania.

L’attacco di Auteri

La campagna elettorale è in pieno fermento a Priolo ed il nome di Gianni è stato fatto ieri dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, in merito al piano di assunzioni, 9 in tutto, disposto dal commissario straordinario del Comune di Priolo nella società partecipata Prioloinhouse.

La rivalità tra Gianni e Rizza

Secondo il parlamentare Ars, bisognerebbe congelare tutto perché la questione è politica in considerazione del fatto che il presidente di questa società è stata nella giunta di Pippo Gianni. Fratelli d’Italia ed Auteri sostengono Michela Grasso, moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, uno dei rivali storici di Gianni. In campo ci sono anche Alessandro Biamonte, sostenuto dal Pd ma nutre anche le simpatie del deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, e l’ex parlamentare del M5S, Giorgio Pasqua.